Latvijas Basketbola savienības ģenerāldirektora Kaspara Ciprusa sieva Līga Goldmane savulaik bijusi viena no dalībniecēm populārajā realitātes šovā "Fabrika 2", turklāt šovā piedzīvojusi arī romantisku bildinājumu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Kaspars Cipruss ar Līgu Goldmani apprecējās pirms nepilniem trim mēnešiem, taču pats Cipruss atzinis, ka par sievas dalību vienā no pirmajiem realitātes TV šoviem Latvijā iepriekš nemaz nav zinājis — tolaik viņš dzīvojis Spānijā.
2003. gadā Līga šovā piedalījās ar segvārdu "Feja" un bija vienīgā no dalībniecēm, kurai projekts gandrīz noslēdzās ar nopietnām attiecībām. Viņas sirdi bija iekarojis Badijs jeb Gints Osītis. Abu attiecības šova laikā attīstījās strauji, piesaistot skatītāju lielu interesi, un kulminācija bija brīdis, kad Badijs Feju bildināja.
Tomēr līdz ar šova noslēgumu beidzās arī viņu romantiskais stāsts. Gints Osītis vēlāk apgalvoja, ka jūtas bijušas patiesas, savukārt Feja notikušo vairāk uztvērusi kā daļu no televīzijas projekta.
Kaspara Ciprusa un Līgas Goldmanes laulība tika reģistrēta 7. novembrī Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā. Jāpiebilst, ka šī Kasparam Ciprusam nav pirmā laulība — 2008. gadā viņa toreizējā sieva Līga pasaulē laida abu kopīgo meitu.
