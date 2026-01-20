Pirms aptuveni divām nedēļām aktrise Dailes teātra direktora kabinetā saņēma negaidītu paziņojumu, ka turpmāk vairs nebūs štata aktrise. Sākotnēji šis lēmums viņu satrieca, un Dreimane atklāti pauda sašutumu par teātra vadības rīcību. Taču, kā uzsver pati aktrise, notikušais nav apstādinājis viņas dzīvi un profesionālo darbību, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Pagājušajā sestdienā viņa bija redzama uz citas skatuves — Ādažu Kultūras centrā, kur notika komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrāde. Tur Dreimani ar ziediem sveica viņas jaunais dzīvesbiedrs — bijušais skaistumkonkursu dalībnieks un reklāmas pakalpojumu uzņēmuma "Instant Solution" vadītājs Artūrs Bernāts. Aktrise atzinusi, ka tuvinieku un kolēģu atbalsts šajā laikā bijis īpaši nozīmīgs, un attiecības ar draugiem teātrī nav mainījušās.
Neraugoties uz notikušo, Dreimane nav samierinājusies ar lēmumu zaudēt štata vietu un uzskata to par netaisnīgu. Viņa vērsusies gan pie arodbiedrības, gan juristiem, kuri šobrīd izvērtē, kādā veidā ar viņu notikusi komunikācija par iespējamo štata samazināšanu.
Runājot par to, ko viņa cer panākt, aktrise uzsver:
"Katrā ziņā šobrīd gaidu atvainošanos un mierīgu sarunu ar vadību."
Viņasprāt, situācija būtu jāatrisina tā, lai rezultāts būtu pieņemams visām iesaistītajām pusēm.
Plašu rezonansi izraisījis arī Dreimanes emocionālais video sociālajos medijos, kurā viņa uzreiz pēc notikušā pastāstīja par sarunu Dailes teātra direktora kabinetā. Video noskatīts jau ap pusmiljonu reižu, un aktrise atklāj, ka saņēmusi daudz vēstuļu no cilvēkiem, kuri piedzīvojuši līdzīgas situācijas, bet iepriekš nav uzdrošinājušies par tām runāt publiski.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
