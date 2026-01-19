Latvijā gada inflācija decembrī bijusi augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā un eirozonā, liecina pirmdien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati.
Decembrī patēriņa cenas Latvijā gada griezumā pieaugušas par 3,4%. Vienlaikus cenu kāpums gada laikā fiksēts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Zemākā inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Kiprā — 0,1%, Francijā — 0,7%, Itālijā — 1,2% un Somijā — 1,7%. Savukārt augstāks gada inflācijas līmenis nekā Latvijā bijis Rumānijā — 8,6%, Slovākijā — 4,1%, Igaunijā — 4%, Horvātijā un Austrijā — 3,8%, kā arī Bulgārijā 3,5%. Lietuvā gada inflācija sasniegusi 3,2%.
Vidēji Eiropas Savienībā gada inflācija decembrī bijusi 2,3%, bet eirozonā — 1,9%.
Salīdzinājumā ar novembri patēriņa cenas decembrī ES kopumā pieaugušas par 0,1%, savukārt eirozonā — par 0,2%. Latvijā, tāpat kā Polijā un Portugālē, cenu līmenis mēneša laikā nav mainījies.
Mēneša inflācija fiksēta 15 ES valstīs, un straujākais kāpums novērots Īrijā — par 0,6%. No deviņām valstīm, kurās reģistrēta deflācija, lielākais cenu kritums bijis Dānijā, Igaunijā, Kiprā un Maltā — visās par 0,4%. Lietuvā, tāpat kā Luksemburgā, patēriņa cenas samazinājušās par 0,2%.
"Eurostat" inflācijas rādītājus aprēķina, izmantojot ES saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu