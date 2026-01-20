Latviešu "Auļi" rībina kopā ar afrikāņu dīvu

Bungu un dūdu grupa "Auļi" pārsteigusi ar jaunu videoklipu, kas tapis tālu no Latvijas – Ganā. Tajā piedalās šīs Rietumāfrikas valsts mūzikas dīva Abiana, viņas balss saplūst ar "Auļu" dūdu un bungu skaņām, kopīgā skanējumā ceļoties debesīs virs Melnā kontinenta.
Videoklips dziesmai "Senwa De Dende" uzņemts Šaihilas nacionālajā parkā Ganas dienvidos, tā režisors ir "Auļu" vadītājs Kaspars Bārbals. Bet ko nozīmē "Senwa De Dende", izdziedāts Abianas valodā, kas nelīdzinās nevienai no latviešiem ierastajām svešvalodām?
Kaspars "Latvijas Avīzei" atklāj: "Patiesībā šī dziesma ir salikta kopā no divām. "Senwa De Dende" nozīmē apmēram to pašu, ko latviešu valodā "ramtai, ramtai, rallallā". Otra daļa ir šūpuļdziesma, kur māte bērnam stāsta par maitu liju, putnu, kas klejo, katru nakti dzīvo citā vietā, bet mēs, cilvēki, tā nedarām, mums jārūpējas par savu māju, ģimeni."
Lai cik mēs būtu atšķirīgi, rūpes par savējiem raksturīgas visās tautās un kultūrās. Un zīmīgi arī, ka šī projekta nosaukums ir "Senču balsis". Vietā atgādināt, ka cilvēce nāk no Āfrikas, un mums visiem sensenā pagātnē ir kopīgi senči. Tieši tautas mūzikas senākajos slāņos, vienalga, latviešiem, afrikāņiem, Ziemeļamerikas indiāņiem vai mongoļiem, jaušams kas kopīgs, un "Auļiem" izdevies ar cita kontinenta dziedātāju to atrast.
Kaspars piekrīt šīm pārdomām: "Precīzi, tieši tā ir domāta mūsu projekta ideja. Spēlējot tikai Latvijā, ļoti iedvesmojāmies no latviešu tautas mūzikas. Paskatoties plašāk, nolēmām papētīt, kā ir citām tautām, kas mums ir līdzīgs, kas atšķirīgs. Kad nonākam līdz cilvēciskajam, emocionālajam momentam, secinām, ka mums visiem ir daudz vairāk kopīgā nekā atšķirīgā."