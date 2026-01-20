Aizvadītās nedēļas nogalē vairāki Latvijas sportisti tika pie godalgām Eiropas čempionātos ziemas sporta veidos.
Karjeras lielāko panākumu izcīnīja šorttrekists Roberts Krūzbergs, kurš Tilburgā (Nīderlande) finišēja otrais 1500 metru distancē. Finālā par viņu ātrāks bija tikai mājinieks Jenss van’t Vouts, kurš pie Eiropas čempiona titula tika trešo reizi, bet Krūzbergam sudrabs ir pirmā medaļa Vecā kontinenta meistarsacīkstēs.
Kamaniņu braukšanā Eiropas čempionāts reizē ar Pasaules kausa posmu notika Oberhofas trasē (Vācija), Latvijai, kuru pārstāvēja Kristers Aparjods, Elīna Bota, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Anda Upīte/Madara Pavlova, komandu stafetē tiekot pie bronzas medaļām. Zelts mājiniekiem vāciešiem, sudrabs austriešiem, no kuriem mūsējie atpalika par nepilnu sekundi. Individuāli visaugstāk tika Aparjods, paliekot uzreiz aiz goda pjedestāla (no trešās vietas viņu šķīra vien 0,099 sekundes). U-23 vērtējumā sudrabs Kasparam Rinkam.
Skeletonisti sacentās Eiropas kausā Vinterbergā (Vācija), kur dalīja arī kontinenta meistarsacīkšu medaļas jauniešiem. Marta Andžāne uzvarēja gan kausa ieskaitē, gan kļuva par čempioni U-20 un U-23 vecuma grupās. Jauniešu ieskaitē divi zelti arī Dāvim Valdovskim.
Savukārt Eiropas čempionātā daiļslidošanā Šefīldā (Lielbritānija) Denisam Vasiļjevam devītā, bet Fediram Kuļišam 15. vieta. Sieviešu sacensībās Nikola Fomčenkova palika 37. pozīcijā, bet par Eiropas čempioni otro gadu pēc kārtas kļuva igauniete Nīna Petrokina.
