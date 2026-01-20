Bezvēsts prombūtnē bijušais Timurs Grišins ir atradies sveiks un vesels. Jaunietis 18. janvārī izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Tallinas ielā un viņa atrašanās vieta nebija zināma.
Pazīmes — augums ap 180 centimetriem. Pazušanas brīdī bija ģērbies zaļā ar melnu virsjakā, tumši pelēkās sporta biksēs, melnos zābakos, adītā zaļā cepurē un melnos cimdos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties, zvanot pa tālruņa numuru 112.
