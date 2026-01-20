9. janvārī Rēzeknē, veicot operatīvos personas meklēšanas pasākumus, likumsargi kādas daudzdzīvokļu mājas balkonā atrada 1999. gadā dzimuša vīrieša mirstīgās atliekas ar vardarbīgas nāves pazīmēm, informē Valsts policija. Par notikušo policija nekavējoties uzsāka kriminālprocesu un turpina izmeklēšanu.
Iepriekš, 7. janvārī, policija bija saņēmusi informāciju par bezvēsts prombūtnē esošu 1999. gadā dzimušu vīrieti.
Meklēšanas darbu laikā 9. janvārī Rēzeknē tika atrasts vīrieša līķis ar smagas vardarbības pazīmēm; sākotnējā informācija liecina, ka cietušais bijis smagi piekauts, bet viņa ķermenis — ietīts palagā.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldi un Galveno kriminālpolicijas pārvaldi 11. janvārī Rīgā aizturēja divas iespējamās vainīgās personas — 1993. un 1998. gadā dzimušus vīriešus. Aizturētie ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā, un izmeklēšana, tostarp nozieguma motīvu skaidrošana, turpinās.
Abiem aizturētajiem piemērots apcietinājums; jānorāda, ka 1993. gadā dzimušajam vīrietim apcietinājums noteikts arī cita kriminālprocesa ietvaros.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta — par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību). Par šādu nodarījumu paredzēts sods — mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, kā arī probācijas uzraudzība līdz trim gadiem.
