Valdībā otrdien apstiprināja 48,3 miljonu eiro piešķiršanu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ēkas otrā posma rekonstrukcijas būvniecības īstenošanai, tādējādi nodrošinot pilnu finansējumu centra rekonstrukcijas darbu pabeigšanai, informē Veselības ministrija.
Nepieciešamie līdzekļi tiks nodrošināti, pārdalot Latvijai pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu no citu nozaru projektiem. Piešķirtais finansējums ļaus RAKUS slēgt līgumu ar būvdarbu izpildītāju par rekonstrukcijas darbiem, kas ietver operāciju bloka, intensīvās terapijas nodaļas un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošanu, kā arī pārējo nodaļu rekonstrukciju otrajā būvdarbu kārtā. Preses konferencē pēc valdības sēdes veselības ministrs Hosams Abu Meri norādīja, ka nākamgad tiks sākta visa Onkoloģijas centra telpu secīga rekonstrukcija. Ministrs uzsver, ka Onkoloģijas centra rekonstrukcija ir ļoti svarīga. "Ticu, ka arī sabiedrības acīs šie ir "dzīvību glābjoši ieguldījumi – droša un mūsdienīga ārstēšanās vides nodrošināšana gan pacientiem, gan ārstniecības personālam," norādīja ministrs. Viņa ieskatā šis ir nozīmīgs solis, lai Latvija neatpaliktu un atbilstu Eiropas Savienības kvalitātes standartiem. Eiropas vēža uzveikšanas plāns uzsver nepieciešamību stiprināt infrastruktūru un mazināt nevienlīdzību piekļuvē ārstēšanai, piebilda ministrs.
