Naktī uz 7. decembri glābšanas dienesti saņēma trauksmes zvanu no kāda Rīgas nama iedzīvotājas, jo viņas dzīvoklī draudīgi izkustējās istabas siena. Avārijas situācija izveidojās "jaunā projekta" ēkā, kas celta tā sauktajos treknajos gados un ir apdzīvota kopš 2008. gada.

Pie Pūces ielas 34. nama Purvciemā 6. decembra vakarā sabrauca ugunsdzēsēji, neatliekamā palīdzība, nama pārvaldnieks un būvniecības eksperti. Viņi reaģēja uz kāda dzīvokļa saimnieces palīgā saucienu. "Nelielas plaisas sienas stūros jau parādījās aptuveni pirms mēneša. Bet sestdienas vakarā, ap pusvienpadsmitiem ieejot guļamistabā, pamanīju, ka ir izkustējusies starpsiena. Tas mani patiesi izbiedēja, tāpēc zvanīju uz 112," stāsta sieviete, kura vēlas saglabāt anonimitāti. "Līdz pat trijiem naktī turpinājās pārbaudes. Beigu beigās speciālisti secināja, ka ar māju viss ir kārtībā, ka tajā drīkst dzīvot. Sākumā mūs gribēja evakuēt no dzīvokļa, bet pēc tam pieņēma lēmumu, ka varam palikt, tikai līdz problemātiskās sienas demontāžai nedrīkstam uzturēties konkrētajā istabā."

Sabrukšanas un uzkrišanas risks

Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā apstiprina, ka dzīvokļa telpā sienas divos stūros tika konstatētas deformācijas – vannas istabas siena un ventilācijas šahtas nišas siena atdalījusies no dzīvokļa norobežojošās sienas un izveidojusies aptuveni 6 cm plata brīvrūme. Deformāciju dēļ vannas istabas siena bija zaudējusi stabilitāti un konstruktīvo noturību, tādēļ eksperti secināja, ka pastāv sienas pilnīgas sabrukšanas un uzkrišanas risks. Departamentā piebilst, ka citās istabās un dzīvokļa zonās plaisas vai cita veida deformācijas netika konstatētas.

