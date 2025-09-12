Konkurences padome (KP) atklājusi jaunu būvniecības uzņēmumu karteli, kurā iesaistīti uzņēmumi "Adapteris", "Alpex", "Infrakom", "Siltumtehserviss" un "Apkure IM", kas veidojuši divas – Rīgas un Rēzeknes – grupas.
Konkurences noteikumu pārkāpumi konstatēti par dalības nosacījumu saskaņošanu inženierkomunikāciju tīklu remontdarbu iepirkumos. Par dalību šajā kartelī KP piemērojusi kopumā 513 508 eiro naudas sodu. Šī nav pirmā reize, kad Latvijā tiek atklāts būvniecības kartelis. Arī 2021. gada vasarā KP konstatēja desmit būvniecības uzņēmumu karteli, kura dalībnieki bija iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 686 989 991 eiro. Šis kartelis, kurā bija iesaistīti uzņēmumi SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Velve", SIA "Arčers", SIA "Rere būve", SIA "Re & Re", SIA "RBSSKALS būvvadība", SIA "Abora", AS "LNK Industries" un SIA "Merks", vairāku gadu garumā regulāri pārrunājuši dalības nosacījumus iepirkumos. Tolaik piespriestā soda nauda bija iespaidīgāka – 16 652 927 eiro.
