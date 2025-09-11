Jaunatklāto karteli veidojuši pieci inženierbūvniecības uzņēmumi Rīgā un Rēzeknē

Konkurences padome (KP) par dalību inženierkomunikāciju būvniecības uzņēmumu kartelī piemērojusi kopumā 513 508 eiro naudas sodu uzņēmumiem "Adapteris", "Alpex", "Infrakom", "Siltumtehserviss" un "Apkure IM".
KP priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Ieva Šmite preses konferencē informēja, ka atklātajā kartelī bijušas divas uzņēmumu grupas - Rīgas grupa, kurā bijušas kompānijas "Adapteris", "Alpex", "Infrakom", kā arī Rēzeknes grupa, kurā bija kompānijas "Siltumtehserviss" un "Apkure IM". Abas grupas savstarpēji nebija saistītas.
Četri uzņēmumi, izņemot "Infrakom", noslēguši mierizlīgumu ar KP un apņēmušies nepārsūdzēt KP lēmumu, attiecīgi šiem uzņēmumiem par 10% samazināts naudas soda apmērs.
Kompānijai "Alpex" piemērots naudas sods 197 960,03 eiro apmērā, "Adapterim" - 105 761,6 eiro, "Infrakom" - 17 008,46 eiro, "Apkure IM" - 96 348,27 eiro un "Siltumtehserviss" - 96 429,72 eiro.
Konkurences noteikumu pārkāpumi konstatēti par dalības nosacījumu saskaņošanu iepirkumos par inženierkomunikāciju tīklu remontdarbos. Tostarp Rīgas grupā galvenais iepirkumu dokumentācijas gatavotājs bija "Adapteris", bet Rēzeknes grupā - "Siltumtehserviss".
Rīgas grupai aizliegta vienošanās konstatēta astoņos iepirkumos, kurus rīkoja Rīgas pašvaldības uzņēmumi un iestādes. Savukārt Rēzeknes grupai aizliegta vienošanās konstatēta 25 iepirkumos, pasūtītāji bijuši visā Latvijā.
Kartelis ietekmējis 33 iepirkumus visā Latvijas teritorijā, šajos iepirkumos noslēgto līgumu summa pārsniedz 4,5 miljonus eiro, konstatēja KP.
Jau ziņots, ka arī 2021.gada vasarā KP atklāja 10 būvniecības uzņēmumu karteli, kura dalībnieki bija iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 686 989 991 eiro.