Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien Ņūorleānā guva 30 punktus Atlantas "Hawks" uzvarā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izbraukuma mačā un aizvadīja rezultatīvāko sezonas spēli. "Hawks" ar 115:98 (21:25, 35:21, 32:24, 27:28) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans".
Porziņģis 33 minūtēs un trīs sekundēs laukumā realizēja divus no sešiem tālmetieniem, deviņus no 11 divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, piecas personiskās piezīmes un +/- rādītājs +5.
"Hawks" rindās rezultatīvākais bija Porziņģis, 21 punktu guva Vīts Krejčī, 18 punktus, 11 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles pievienoja Džeilens Džonsons.
"Pelicans" komandā 20 punktus guva un un deviņas bumbas zem groziem izcīnīja Deriks Kvīns, 19 punktus guva un un deviņas bumbas zem groziem sakrāja Trejs Mērfijs, bet Sadiks Bejs sakrāja 18 punktus, 11 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
"Hawks" ar desmit uzvarām 17 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, bet "Pelicans" ar bilanci 2-15 Rietumu konferencē ir pēdējā.
