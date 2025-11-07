Nopelnot vairāk par sešiem miljardiem dolāru, īpašnieki no rietumvalstīm Krievijas "ēnu flotei" pārdevuši 230 novecojušus tankkuģus – izpētīts starptautiskā mediju projektā "Follow the Money" ("Sekojiet naudai"), kas 21. oktobrī Strasbūrā saņēmis Dafnes Karuanas Galicijas 2025. gada balvu žurnālistikā.
EP godalgotajā pētījumā sadarbojušies mediji no Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Nīderlandes un Apvienotās Karalistes, iesaistot 13 ziņu aģentūras un 40 žurnālistus. Atklājies, ka šie kuģi tagad darbojoties nepārredzamas īpašumtiesību struktūras aizsegā, tiem bieži vien neesot pienācīgas vides apdrošināšanas un tie rada būtiskus ekoloģiskos riskus.
Projektā, kas apvienojis tradicionālo pētniecisko žurnālistiku ar datu analīzi un satelītnovērošanu, izsekotas sarežģītas uzņēmumu īpašumtiesību struktūras, analizēti kuģošanas satiksmes modeļi. Balstoties uz intervijām ar bīstamos apstākļos strādājošām kuģu apkalpēm, atklāti arī citi radītie kaitējumi cilvēkiem. Pētījums izgaismojis sarežģītu darboņu tīklu, kas iesaistīts Krievijai noteikto sankciju apiešanā, tostarp astoņas ēnu flotes apkalpes komplektēšanas aģentūras, kas darbojas Eiropas robežās. Turklāt konstatēts, ka divdesmit šādas aģentūras atrodas Ukrainā.
Pētījumā arī atklāts, ka uz 60 ēnu flotes kuģiem strādājoši apkalpes locekļi ir saistīti ar Eiropas valstu uzņēmumiem.
"Dafnes Karuanas Galicijas balva liecina par nesaraujamo saikni starp preses brīvību, demokrātiju un mieru. Laikā, kad autoritāri režīmi mēģina apklusināt patiesību un sagrozīt realitāti, Eiropa vienoti atbalsta žurnālistus, kuri atklāj korupciju, un visus, kuri atsakās klusēt," balvas pasniegšanas ceremonijā uzsvērusi EP priekšsēdētāja Roberta Metsola. Ikgadējā EP balva nosaukta par godu Maltas pētnieciskajai žurnālistei Dafnei Karuanai Galicijai, kura padziļināti pētīja korupciju, naudas atmazgāšanu, organizēto noziedzību, pilsonības tirgošanu un Maltas valdības saikni ar "Panamas dokumentiem". Viņa gāja bojā 2017. gada 16. oktobrī, eksplodējot žurnālistes automašīnā ievietotam spridzeklim. Tagad jau vairākus gadus Dafnes Karuanas Galicijas balvu EP piešķir par izciliem veikumiem žurnālistikā, kas aizstāv ES pamatvērtības: cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Balvas vērtība naudas izteiksmē ir 20 000 eiro, bet morālā – atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai un žurnālistu aizsardzībai visā pasaulē.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
