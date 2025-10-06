Naftas tankkuģi, kas piederīgi tā dēvētajai Krievijas ēnu flotei, rada arvien lielāku apdraudējumu Baltijas jūrai un Vācijas piekrastei, pirmdien brīdinājusi vides aizstāvju organizācija "Greenpeace".
Kopš jūnija vidus gar Vācijas piekrasti nobraukuši 188 šādi tankkuģi, kas transportējuši miljoniem tonnu naftas no Krievijas ostām Primorskā un Ustjlugā, norāda "Greenpeace".
123 no šiem tankkuģiem ir pakļauti starptautiskajām sankcijām, bet 27 "spoku kuģi" nav reģistrēti nevienā kuģošanas datubāzē un kuģo zem viltus karogiem, vēsta vides aizstāvju.
70 no šiem kuģiem, kurus Krievija izmanto sankciju apiešanai, ir vismaz 20 gadus veci un vairs nav piemēroti drošai naftas pārvadāšanai, uzsver "Greenpeace".
Organizācijas pārstāvis Tīlo Māks pielīdzināja šo tankkuģu izmantošanu bīstamu kravu pārvadāšanai ar nereģistrētām un neapdrošinātām kravas automašīnām.
Māks norādīja, ka Vācijas piekrasti nepieciešams pasargāt no Krievijas ēnu flotes radītā vides apdraudējuma.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu