Ukraina ir atbildīga par piektdien notikušajiem uzbrukumiem diviem Krievijas "ēnu flotes" tankkuģiem Melnajā jūrā, atklājis avots Ukrainas drošības dienestos.
Tankkuģus "Kairos" un "Virat" satricināja sprādzieni piektdienas vakarā netālu no Turcijas piekrastes, ziņoja Turcijas Transporta ministrija, kas pieļauj, ka kuģiem uzbruka bezpilota jūras droni.
Ministrija paziņoja, ka šorīt "Virat" notika vēl viens uzbrukums.
Avots Ukrainas drošības dienestā ziņu aģentūrai AFP atklāja, ka Krievijas "ēnu flotes" tankkuģiem sekmīgi uzbruka modernizētie jūras droni "Sea Baby".
Tankkuģos nebija iekrauta nafta. Kuģi bija ceļā uz Novorosijsku, lai uzpildītos.
Abi tankkuģi ir pakļauti Rietumvalstu sankcijām par naftas transportēšanu no Krievijas ostām par spīti embargo, kas noteikts pēc Krievijas jaunā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Šādi tankkuģi tiek dēvēti par Krievijas "ēnu floti".
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma Melnajā jūrā ir atrastas un iznīcinātas vairākas jūras mīnas.
