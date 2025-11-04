Apvienotās Karalistes monarhs Čārlzs III aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka savam jaunākajam brālim Endrū atņems visus atlikušos titulus un pagodinājumus, kā arī liks pārcelties uz citu dzīvesvietu.
Karali uz šādu soli acīmredzami pamudināja jaunākās ziņas par nu jau bijušā prinča Endrū saitēm ar ASV ieslodzījumā 2019. gadā pašnāvību izdarījušo dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu. Endrū un Epstīna draudzība jau ilgus gadus ir metusi ēnu uz karalisko ģimeni, kas pakāpeniski mēģinājusi mazināt Endrū lomu, tomēr par visu titulu atņemšanu lēmums pieņemts tikai tagad.
Jāatstāj rezidence
Endrū jau pirms pāris nedēļām atteicās no Jorkas hercoga titula, tomēr Čārlzs III nolēmis brālim atņemt arī pārējos titulus, tostarp viņš vairs nebūs ne princis, ne arī britu Jūras spēku goda viceadmirālis. Šie soļi nepieciešami, "neskatoties uz to, ka viņš turpina noliegt viņam izvirzītos pārmetumus", paziņojusi Bakingemas pils. "Viņu Majestātes vēlas nepārprotami paust, ka viņu domas un lielākā līdzjūtība ir bijusi un turpinās būt veltīta visu veidu izmantošanas upuriem," uzsvērts pils paziņojumā. "Princis Endrū tagad būs zināms kā Endrū Mauntbatens Vindzors," skaidrots pils paziņojumā. Nekādas izmaiņas Endrū dzimšanas apliecībā jāizdara nebūs, norāda raidorganizācija BBC, piebilstot, ka uzvārds Mauntbatens Vindzors tika radīts jau 1960. gadā, kad piedzima Endrū. Tajā apvienots Endrū mātes karalienes Elizabetes II, kura nākusi no Vindzoru nama, uzvārds un viņa tēva prinča Filipa uzvārds Mauntbatens. Bakingemas pils arī paziņoja, ka Endrū nāksies atstāt viņa pašreizējo rezidenci "Royal Lodge", kas atrodas Vindzoras pils apkārtnē. Šajā īpašumā, kurā ir 30 istabas, līdz savai nāvei 2002. gadā dzīvoja Endrū vecāmāte Elizabete, kura plašāk zināma kā Karaliene Māte. Endrū "Royal Lodge" dzīvo kopš 2004. gada. No šī īpašuma aizies arī Endrū šķirtā sieva Sāra Fērgusone, kura pēc Endrū lēmuma atteikties no Jorkas hercoga titula zaudēja Jorkas hercogienes titulu.
Izskanējis, ka Endrū pārcelsies uz Čārlza privāto īpašumu Sandrigemu, kas atrodas Norfolkas apkaimē. Endrū turpmāko dzīvošanu tur finansēs karalis, vēsta BBC.
Zināms, ka princešu titulus saglabās Endrū meitas Beatrise un Eiženija. Savukārt viņu sešdesmit piecus gadus vecais tēvs joprojām ir astotais rindā uz troņa mantošanu. Šīs situācijas mainīšanai būtu nepieciešams britu parlamenta pieņemts likums, kas pašlaik netiek plānots. Pirms lēmuma par titulu atņemšanu Endrū karalis Čārlzs III konsultējies ar citiem karaliskās ģimenes locekļiem, kā arī valdību, vēsta britu mediji. Uzklausīti arī tiesību ekspertu viedokļi.
Cenšas norobežoties
Čārlzu III uz izlēmīgu rīcību acīmredzami pamudināja Virdžīnijas Džufres memuāri, kas iznākuši jau pēc viņas šā gada aprīlī izdarītās pašnāvības. Tajos Austrālijā dzīvojošā amerikāniete aprakstījusi, kā Endrū viņu 17 gadu vecumā trīs reizes ir seksuāli izmantojis. Turklāt viņu princim "piegādājis" tieši Epstīns. Endrū ir noliedzis šādus pārmetumus, un viņam oficiālas apsūdzības nav izvirzītas. Jāpiebilst, ka viņš tomēr 2022. gadā ārpus tiesas ar Džufri panāca izlīgumu. Britu mediji vēsta, ka viņš Džufrei samaksājis 12 miljonus mārciņu (13,7 miljoni eiro). Endrū taisnojies, ka kopš 2010. gada ar Epstīnu nav kontaktējies, tomēr nesen klajā nākusi e-pasta sarakste, kurā abi sazinās vēl 2011. gadā, vēsta BBC. Endrū un Epstīna draudzība pēdējos gados britu karaļnamam radījusi aizvien vairāk nepatīkamu brīžu, un Čārlzs III acīmredzami gribēja rīkoties izlēmīgi.
"Monarhijai vajadzēja novilkt biezāko iespējamo līniju starp Endrū un pārējo karalisko ģimeni,"
intervijā aģentūrai "Associated Press" norādīja Londonas Karaliskās Holoveja universitātes lektors un konstitucionālo tiesību un monarhijas jautājumu eksperts Kreigs Preskots, piebilstot, ka tieši to karalis arī izdarījis.
Daudz jautājumu tiek uzdots par Endrū finansiālo stāvokli. Viņa vienīgais deklarētais ienākumu avots ir pensija, kuru viņš saņem par 22 gadus ilgušo dienestu britu Jūras spēkos. Endrū dienesta laikā 1982. gadā kā helikoptera pilots piedalījās Folklendu karā pret Argentīnu, bet 2001. gadā viņš atvaļinājās. Pēc tam Endrū pievērsās karaliskās ģimenes pienākumiem, tomēr Epstīna skandāla ietekmē 2019. gadā šos pienākumus pārstāja pildīt. Pēc tam viņam finansiāli palīdzēja māte karaliene Elizabete II, bet pēc viņas nāves 2022. gadā arī Čārlzs III. Britu mediji vēstījuši, ka pēdējos gados Endrū ienākumi varētu būt izsīkuši, un ar tiem varētu nepietikt ierasti greznā dzīvesveida uzturēšanai. Izskanējis, ka Čārlzs III bija pārtraucis finansēt Endrū vajadzības, tostarp apsardzi, kas gadā izmaksājot trīs miljonus mārciņu. Tāpat lielas summas bijušas vajadzīgas "Royal Lodge" uzturēšanai un remontam. Pēc pārcelšanās Čārlzs III brālim esot gatavs pārskaitīt vienreizēju maksājumu, kas mērāms ar sešiem cipariem, kā arī ik gadu izmaksāt stipendiju, kas vairākas reizes pārsniegtu Endrū flotes pensiju, vēsta laikraksts "The Guardian", atsaucoties uz informētiem avotiem.
