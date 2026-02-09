Aizvadītās nedēļas nogalē Rīgas ostā apkalpots Latvijas vēsturē pirmais kuģis ar aviācijas degvielu no ASV. Līdz ar kuģa pienākšanu, SIA “NAFTIMPEKS” tika prezentēta arī jauna aviācijas un auto degvielas uzliešanas un noliešanas estakāde, kas ir modernākā šāda veida infrastruktūra Baltijas valstīs.
Jaunā estakāde spēj nodrošināt līdz pat 200 000 tonnu degvielas apstrādi mēnesī, apgādājot gan Rīgas lidostu, gan degvielas uzpildes stacijas visā Latvijā.
“Atzīmējam divus nozīmīgus notikumus – Rīgas ostā un Latvijā kopumā sagaidām pirmo kuģi no ASV ar aviācijas degvielu un vienlaikus atklājam jaunu, Baltijā modernāko degvielas uzpildīšanas-noliešanas estakādi.
Šis ir būtisks solis arī uzņēmuma attīstībā – vēsturiski SIA “NAFTIMPEKS” ir bijis tranzīta uzņēmums, bet, lai pielāgotos jaunajai tirgus situācijai, esam veikuši uzņēmuma transformāciju. Tas prasa būtiskas investīcijas, bet vienlaikus paver jaunas nākotnes perspektīvas,” norāda SIA "NAFTIMPEKS" valdes priekšsēdētājs Ivars Blumbergs.
Kuģis DAS, ko ziemīgajos apstākļos no Irbes jūras šauruma līdz pat Rīgas ostai pavadīja ledlauzis Varma, piegādāja 20 000 tonnu aviācijas degvielas, kas ziemas sezonā atbilst aptuveni divu mēnešu kopējam aviācijas degvielas patēriņam Rīgas lidostā. DAS ir naftas un ķīmisko produktu tankkuģis, kas būvēts 2009. gadā, tā garums ir 183 metri, platums 32,24 metri, savukārt kravnesība (DWT) ir 50 261 tonna.
“Mēs pierādām, ka spējam diversificēt savu degvielas tirgu. Vēl pirms diviem, trim gadiem neviens neticētu, ka tirgū spēsim piedāvāt dažāda veida degvielu no ASV, bet šodien tā ir realitāte. Tādējādi tiek gan veicināta konkurence, gan dažādots piedāvājums uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Latvija var būt piemērs, kā ar uzņēmēju neatlaidīgu darbu varam Eiropā stiprināt mūsu transatlantiskās saites ekonomikas un enerģētikas jomā. Aviācijas degvielas piegāde no ASV ir skaidrs signāls par Latvijas spēju veidot noturīgu transatlantisko partnerību,” norāda Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Jaunās estakādes izveidē ir investēti vairāk nekā divi miljoni eiro. SIA “NAFTIMPEKS” plāno apstrādāt aptuveni 10 000 tonnu aviācijas degvielas mēnesī, kas varētu veidot 120 000 tonnu gadā. Jaunās estakādes infrastruktūra tiks izmantota arī dīzeļdegvielas un citu degvielas veidu uzpildīšanai un noliešanai.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Kristaps Zaļais norādīja, ka “šī diena ir nozīmīga transporta un aviācijas sektoram. Aviācijas degvielas piegādes no ASV un jaunā estakāde noteikti uzlabos mūsu nacionālās aviosabiedrības AirBaltic un lidostas Rīga konkurētspēju. Sis ir tikai sākums – redzam gan lielāku transatlantisko komponenti, gan ilgtspējas komponenti mūsu transporta nozares attīstībā”.
“Šis notikums iezīmē vēl vienu būtisku atskaites punktu augošajā enerģētikas partnerībā starp ASV un Latviju. ASV enerģētikas produkti – gan dabasgāze, gan degvielas – stiprina Latvijas ekonomiku un enerģētisko drošību. Šodienas aviācijas degvielas piegāde iezīmē vēl vienu būtisku atskaites punktu – Latvijas aviācijas sektors tiek savienots ar uzticamu un cenas ziņa konkurētspējīgu ASV aviācijas degvielu, kas veicinās gan Air Baltic, gan Rīgas lidostas izaugsmi,” estakādes atklāšanas pasākumā akcentēja ASV vēstniecības Latvijā pilnvarotā lietvede Stefānija Kanga.
Savukārt AS Air Baltic Corporation vecākā viceprezidente zemes operāciju un klientu apkalpošanas jautājumos Laura Vecvanaga-Puķīte uzsvēra, ka “aviācijas nozare ir ļoti svarīga gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Stabila un droša aviācijas degvielas piegāde ir būtisks priekšnosacījums aviācijas nozares nepārtrauktai darbībai un Latvijas aviācijas attīstībai.”
