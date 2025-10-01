Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ("Kopā Latvijai") krimināllietu par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, kā arī par to, ka viņš 16 gadus valsts amatpersonas deklarācijās apzināti nenorādīja ziņas par ārzemēs iegādātu īpašumu un citiem ienākumiem lielā apmērā, Vidzemes rajona tiesu Gulbenē plāno turpināt skatīt 2026. gada 24. martā plkst.10, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Tiesas sēdē turpinās uzklausīt lieciniekus.
Lietā apsūdzēta arī mēra sieva Olga Bartaševiča par uzkūdīšanu izpaust neizpaužamas ziņas.
Saskaņā ar apsūdzību Bartaševičs, sievas pamudināts, uzdeva pašvaldības darbiniecei iegūt ierobežotas pieejamības informāciju no divām amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām datubāzēm. Darbiniece, būdama maldināta par pieprasītās informācijas izmantošanas patiesajiem nodomiem, izpildīja rīkojumu un ieguva prasīto informāciju, ko nodeva mēram, kurš šīs ziņas bez tiesiska pamata izpauda tālāk.
Izmeklēšanā sadarbībā ar "Eirojust" un attiecīgās ārvalsts izmeklēšanas iestādēm arī noskaidrots, ka bijušais Rēzeknes mērs no 2008. līdz 2024.gadam kārtējās valsts amatpersonas deklarācijās apzināti neesot norādījis ziņas par mantu un citiem ienākumiem lielā apmērā.
Iesniedzot valsts amatpersonu deklarācijas, viņš nenorādīja tajās kopīpašumā ar ģimenes locekli ārvalstī piederošus nekustamos īpašumus, saistībā ar šiem nekustamajiem īpašumiem veiktos darījumus, kā arī nenorādīja ģimenes loceklei izsniegtā aizdevuma daļu un citus darījumus ar fiziskajām personām.
Bartaševičam un viņa sievai kā drošības līdzeklis piemērots aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tikties ar noteiktām personām.
KNAB kriminālprocesu sāka 2023. gada 20. decembrī.
Krimināllikums par tādu neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Tāpat ziņots, ka Bartaševiča vadībā pilsēta nonāca smagās ekonomiskās grūtībās, vairs nespējot pildīt savas finanšu saistības. 2023. gada rudenī Rēzeknes pilsētā tika konstatēti finanšu pārkāpumi, kas noveda pie nespējas segt finanšu saistības. Šādos apstākļos toreizējā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) Bartaševiču atstādināja no amata. Viņš savu atstādināšanu ir apstrīdējis tiesā.
Bartaševičs Rēzeknes domē atkal ievēlēts 7. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, bet vēlāk atkārtoti ievēlēts par mēru.