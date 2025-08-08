Rēzeknes novada pašvaldības bezdarbības dēļ bērni ar garīgās veselības traucējumiem spiesti mācīties cita novada skolā un palikt internātā, uztraucas Tiesībsarga birojs.
Tiesībsarga birojs uzsver, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt, lai ikviens bērns – arī bērni ar garīgās veselības traucējumiem – var mācīties savas pilsētas vai novada izglītības iestādē, kura īsteno speciālās izglītības programmu vai vispārējās izglītības programmu ar atbalsta pasākumiem.
Pretēji rīkojusies Rēzeknes novada pašvaldība. Vairāki Rēzeknes novada bērni, kas uzturas sociālo pakalpojumu centrā "Vecružina", spiesti mērot vairāk nekā 80 kilometrus tālu ceļu uz Daugavpils Stropu pamatskolu un palikt internātā. Skaidra risinājuma vietā Rēzeknes novada pašvaldība tikai sola "pārrunāt iespēju", lai bērni varētu mācīties kādā no novada skolām.
Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne uzsver, ka sevišķi nepieļaujama šāda attieksme ir pret ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri izglītības saņemšanas nolūkos ir spiesti dzīvot internātā: "Šie bērni, jau atrodoties institūcijā, cieš no ģimeniskas vides trūkuma, bet situācija pašvaldības bezdarbības dēļ tiek pasliktināta vēl vairāk, liedzot jau tā nelielo stabilitātes, drošības un aprūpes daudzumu, ko bērns var saņemt bērnunamā, kas ir viņu šā brīža mājas."
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka tās teritorijā esošajās skolās speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem vairs nenodrošina galvenokārt finansiālu iemeslu dēļ. Vienlaikus, pēc Tiesībsarga birojā paustā, vairākās novada skolās jau šobrīd mācās bērni ar garīgās veselības traucējumiem, saņemot atbalsta pasākumus. "Tas vēl vairāk rada neizpratni, kādēļ vairākiem bērniem tomēr jāmēro tālais ceļš uz citu novadu un jāuzturas internātā, ja dzīvesvietas tuvumā ir skolas, kurās var iegūt atbilstošu izglītību," saka Piļāne un uzsver, ka birojs sagaida ātru pašvaldības rīcību bērnu labākajās interesēs.
Tiesībsarga birojā arī atgādina, ka līdzīga situācija pirms dažiem gadiem bija vērojama Valmieras novadā. Tikai pēc vairākkārtējas tiesībsarga iesaistes izglītības iestāde atvēra programmu, kurā bērni ar garīgās veselības traucējumiem var iegūt pamatizglītību tuvāk savai dzīvesvietai.
Likums šobrīd nenosaka, ka izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem obligāti jāmācās speciālās izglītības programmā. Izglītību var iegūt arī vispārējās izglītības programmā ar atbalsta pasākumiem. Piemēram, skaidri zināmi kārtības noteikumi, samazināts vienlaikus doto instrukciju skaits, pagarināts darba izpildes laiks, garāki starpbrīži u. c.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra aģentūrai LETA sacīja, ka pašlaik iespējamie risinājumi tiek apzināti. Atbildīgie pašvaldības speciālisti par situāciju novada drīzumā ziņošot vadībai.