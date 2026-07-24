Mākslas muzeja "Arsenāls" pārbūves un atjaunošanas darbu gaitā Torņa ielā 1, Rīgā, iegūts bagātīgs arheoloģiskais materiāls, kas ļauj izdarīt secinājumus par kvartāla vēsturi, paplašinot zināmo informāciju par Rīgu kā vēsturiski nozīmīgu tirdzniecības un amatniecības centru. Nozīmīgākais izpētes rezultāts ir nevis atsevišķi atradumi, bet informācija par visu arheoloģisko kompleksu un "Arsenāla" apkārtnes attīstību, vēsturisko reljefu un apbūvi no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam, informē projekta pasūtītājs VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).
Patlaban paralēli būvdarbiem muzeja iekštelpās notiek Torņa ielas atjaunošana, kas padarīs piekļuvi muzejam un pārvietošanos pa Torņa ielu ērtāku un drošāku pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Darbi notiek posmā no Jēkaba ielas līdz Arsenāla ielai, izņemot krustojumu ar Noliktavas ielu, kur tiks pacelts ielas līmenis un segums tiks izbūvēts no granīta bruģa, atvieglojot pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem. Darbu ietvaros tiek izbūvēta moderna lietus ūdens novadīšanas sistēma, kas ir kritiski svarīgs risinājums, lai novērstu augsto gruntsūdeņu ieplūšanu muzeja ēkas pagrabstāvā, tādējādi pasargājot vēsturisko būvi un topošās mākslas darbu glabātuves no mitruma ietekmes.
Līdz ar būvdarbu norisi arheologa dr. hist. Artūra Tomsona vadībā notiek arī arheoloģiskās uzraudzības darbi, kas turpināsies līdz ar Torņa ielas būvdarbu noslēgšanos līdz š.g. septembrim. Aizbērtais kādreizējais viduslaiku pilsētas aizsarggrāvis ir viena no vērtīgākajām arheoloģiskajām informācijas zonām Vecrīgā. Mitrajā vidē saglabājušās liecības, kas citos apstākļos nesaglabājas — ādas, tekstila un koka izstrādājumi, kas ļauj daudz pilnīgāk rekonstruēt 16.–18. gadsimta rīdzinieku dzīvi.
Atklātās vēstures liecības raksturo pāreju no vēlajiem viduslaikiem uz jaunajiem laikiem un raksturo Rīgu kā nozīmīgu tirgotāju pilsētu, kurā kūsāja dzīvība. Konstatēts plašs 16.–18. gadsimta senlietu klāsts no visām pasaules malām, kas ļauj izdarīt secinājumus par plašu, polietnisku sabiedrību — keramikas un akmens masas trauku fragmenti, baltmāla māla pīpes, monētas, pogas, sprādzes, naži, galda piederumi, dekoratīva mēbeļu un grāmatu furnitūra, ievērojamā daudzumā labi saglabājušies ādas apavi un to fragmenti, kā arī militāra rakstura atradumi — muskešu, pistoļu un artilērijas lodes, kavalēristu piederumi un citi priekšmeti, kas raksturo Zviedrijas valdīšanas laika Rīgas garnizona apkārtni. Starp retākiem atradumiem īpaši izceļami dzelzs bruņu plāksnīšu fragmenti ar saglabājušām ādas siksnu un sprādžu paliekām, kas Latvijas arheoloģiskajā materiālā sastopami reti. Atrasta arī pakavsakta ar atrotītiem galiem, kas ir nozīmīga liecība par latviešu tautības iedzīvotāju klātbūtni viduslaiku Rīgā.
"Šādi atradumi papildina mūsu izpratni par Rīgas etniski daudzveidīgo sabiedrību un vietējo iedzīvotāju lomu pilsētas attīstībā, vienlaikus sniedzot jaunu materiālu diskusijām par viduslaiku un agro jauno laiku Rīgas kultūrvidi un atspēkojot dažādus tendenciozus mūsdienu viltus ziņu stila naratīvus par Latvijas vēsturi. Nozīmīgākais izpētes rezultāts ir nevis atsevišķi atradumi, bet informācija par visu arheoloģisko kompleksu. Kultūrslānis, reljefs, senās būvkonstrukcijas un atradumi kopā sniedz būtiski jaunu informāciju par Vecrīgas ziemeļrietumu daļas attīstību no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam," norāda arheologs Artūrs Tomsons.
Kolekcija pēc zinātniskās apstrādes tiks nodota Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam.
Iegūts arī ievērojams apjoms bioarheoloģiskā materiāla, kas kalpos par nozīmīgu izpētes materiālu ķīmiķiem un biologiem. Plašāks ziņojums par arheoloģiskajiem atradumiem un secinājumiem būs publiski pieejams rudenī.
Šobrīd Mākslas muzeja "Arsenāls" iekštelpās turpinās telpu pārbūves darbi, kāpņu restaurācijas darbi, siltummezgla izbūves darbi, lifta atbalstsienas izbūves darbi, jumta izbūves darbi, kā arī sarežģītu inženiersistēmu — ventilācijas, apkures, gaisa klimata kontroles un automatizētas miglas izsmidzināšanas sistēmu — uzstādīšana. Šie risinājumi nodrošinās muzeja specifiskajām vajadzībām atbilstošu mikroklimatu. Tāpat pirmā stāva vestibilā tiek izbūvēts jauns podiums muzeja apmeklētāju ērtībām.
Mākslas muzejam "Arsenāls" tapis būvprojekta dokumentācijas digitālais modelis, izmantojot BIM metodoloģiju un veicot uzlabojumus iepriekš 2021. gadā "AD SPATIUM" izstrādātajos būvprojekta risinājumos. Digitālie risinājumi ļauj ielūkoties nākotnes vīzijā, kādas izskatīsies telpas pēc to atjaunošanas. Autori — SIA "ARH stadija" sadarbībā ar VNĪ Būvniecības informācijas modelēšanas speciālistiem. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2027. gada nogalē. Plānots, ka muzejs uzsāks pārcelšanos uz atjaunoto ēku 2028. gadā.
"Arsenāls" ir klasicisma arhitektūras paraugs, un tā atjaunošanas projekts ir daļa no Kultūras ministrijas virzītā normatīvā regulējuma unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas atrodas pilsētbūvniecības piemineklī "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" un vienlaicīgi UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā. Šī projekta ietvaros plānots attīstīt piecus objektus Rīgas vēsturiskajā centrā — Lielo ģildi, "Arsenālu", Vaļņu ielu un tās apkārtni, Daugavas gāti, kā arī izveidot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Rīgas pilī.
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