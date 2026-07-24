Šā gada 28. janvārī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Laumas mikrorajonā, dedzināšanas rezultātā iznīcinātas divas automašīnas. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un februāra mēnesī aizturēja trīs personas aizdomās par noziedzīga nodarījuma pasūtījumu un īstenošanu. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā pret četrām personām ir pabeigta, un tas nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
Šā gada 28. janvārī īsi pirms pulksten 3.00 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Siļķu ielā, degušas divas automašīnas — "Volvo" un "Opel". Negadījumā neviena persona fiziski necieta. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un iespējamās vainīgās personas.
Iegūstot informāciju par iespējamajiem noziedzīgā nodarījuma īstenotājiem, tika skaidrota viņu personība, un izmeklēšanā tika ieguldīts apjomīgs darbs, kā rezultātā 11. februārī Ventspilī aizdomās par automašīnu aizdedzināšanu tika aizturētas divas personas.
Valsts policijas amatpersonām bija pamats uzskatīt, ka noziedzīgo darbību izpildītāji to darīja pēc pasūtījuma, tāpēc 24. februārī Valsts policijas amatpersonas aizdomās par noziedzīga nodarījuma organizēšanu aizturēja vēl vienu vīrieti. 26. februārī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu ar lūgumu vīrietim piemērot drošības līdzekli — apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka automašīnas īpašniekam mazpazīstams vīrietis vienojās ar citu vīrieti par automašīnas dedzināšanu, visticamāk, domādams, ka šis transportlīdzeklis ir lietošanā citam ģimenes loceklim. Savukārt uzrunātā vīrieša uzdevums bija atrast noziedzīgā nodarījuma izpildītājus, kuriem par uzdevuma izpildi tika piesolīta samaksa. Kad tas tika izdarīts, abi vīrieši no Ventspils, kur viņi strādāja, ieradās Liepājā, lai 28. janvāra naktī izpildītu norunu.
28. janvārī ap pulksten 02.40 abi vīrieši devās pie automašīnas "Volvo", kas bija novietota stāvēšanai, un ar degvielu samitrināja līdzi paņemtās bikses, novietoja tās zem vadītāja puses automašīnas priekšējā riteņa, atlikušo degvielu uzlēja uz automašīnas un to aizdedzināja. Degšanas rezultātā transportlīdzeklis "Volvo" uzsāka kustību uz priekšu un atdūrās pret pretī stāvošo transportlīdzekli "Opel", kā rezultātā liesmas pārņēma arī otru transportlīdzekli, un abas automašīnas tika pilnībā iznīcinātas.
Uzdevuma pasūtītājs un izpildītāji iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā un tikuši sodīti, taču vīrietis, kura pienākums bija atrast uzdevuma izpildītājus, nebija iepriekš nonācis policijas redzeslokā par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā pret visām četrām personām par svešas mantas tīšu iznīcināšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.
Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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