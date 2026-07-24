"airBaltic" izveido meitasuzņēmumu Šveicē

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" šogad maijā ir reģistrējusi meitasuzņēmumu "airBaltic Switzerland" Šveicē, liecina informācija Šveices komercreģistrā.
Uzņēmums pilnībā pieder "airBaltic", un tā pamatkapitāls ir 20 000 Šveices franku (aptuveni 21 803 eiro).
"airBaltic Switzerland" reģistrēts šogad 4. maijā.
Uzņēmuma darbības mērķis ir aviācijas personāla nodrošināšana, tostarp personāla noma un starpniecības pakalpojumi.
"airBaltic" aģentūrai LETA skaidroja, ka Šveices meitassabiedrības dibināšana saistīta ar to, ka "airBaltic" pilnveido pilotu nodarbinātības modeli, lai nodrošinātu konkurētspējīgus starptautiskos ACMI jeb lidmašīnu nomas kopā ar apkalpi eksporta pakalpojumus partnerlidsabiedrībām Eiropā.
Kā daļu no šīs pieejas "airBaltic" esošajiem pilotiem piedāvā brīvprātīgu darba grafika modeli, kas ļauj doties uz darbu no dzīvesvietas citā valstī. Šī modeļa īstenošanai "airBaltic" ir izveidojusi pilnībā uzņēmumam piederošu meitassabiedrību Šveicē, kas galvenokārt ir atbildīga par pilotu nodarbināšanu un norīkošanu darbam uzņēmuma ACMI bāzēs, uzsver aviokompānijā.
Aviokompānijā papildina, ka starptautisko ACMI pakalpojumu sniegšana ir būtiska "airBaltic" eksporta biznesa daļa, ļaujot uzņēmumam paplašināt eksporta ieņēmumus, efektīvāk izmantot resursus visa gada garumā un stiprināt Latvijas aviācijas nozares konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
"airBaltic" veic lidojumus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un apkalpju mājas bāzes atrodas šajās valstīs. Savukārt starptautisko ACMI eksporta pakalpojumu nodrošināšanai sadarbībā ar partnerlidsabiedrībām uzņēmums ir izveidojis arī apkalpju mājas bāzes Vīnē, Briselē un Belgradā.
Kompānijas ieskatā šāds modelis nodrošina līdzsvarotu pilotu noslodzi un operacionālo elastību visā maršrutu tīklā. Vienlaikus Rīga arī turpmāk ir "airBaltic" galvenais operacionālais centrs un lielākā pilotu nodarbinātības vieta.
Jauno modeli attīsta, ņemot vērā starptautisko ACMI eksporta pakalpojumu vajadzības, nepieciešamību saglabāt konkurētspēju starptautiskajā tirgū,
kā arī pilotu pausto interesi par elastīgāku darba organizāciju un iespēju doties uz darbu no dzīvesvietas citā valstī. Aviokompānijā skaidro, ka dalība tajā ir brīvprātīga, un modelis papildinās "airBaltic" esošo pilotu nodarbinātības sistēmu Baltijas valstīs, to neaizstājot.
Tāpat jaunais modelis nemainīs pilotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa saistības, jo tas arī turpmāk tiks maksāts Latvijā atbilstoši piemērojamajam regulējumam, savukārt sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks veiktas atbilstoši Šveices regulējumam.