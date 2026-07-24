Ir ceturtdienas rīts, un Talsu novada Dursupes ciemā rosās ap 30 talcinieku. 

Laiks sakopt nedēļas sākuma brango lietavu izraisīto plūdu sekas. Dursupes upe piecās vietās atgriezās mazajā, vecajā gultnē, divās vietās pārraujot ceļu, trijās – dambjus un aiznesot slūžas, pierādot dabas un cilvēku iegrožotas mazas upes varenību. 

Vietējie iedzīvotāji vienojušies, ka brīvprātīgi ies kopējā darbā, saņemot no pašvaldības atļauju: vispirms pašvaldībai bija jāapseko vietas, jāaprēķina aptuveni zaudējumi un jāpārliecinās, ka nav bīstami un ko var darīt. Pagaidām – tikai vākt kokus, krūmus un drazu. Galvenā darba vieta – pie dzirnavu ezera.

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Izskalotie ceļi – tikai daļa bēdas
Lietavu postījumu novēršanai Talsu novadā vajadzēšot vismaz miljonu eiro.
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Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

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