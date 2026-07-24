Jaunās konservatīvās partijas (JKP) starts Saeimas vēlēšanās bija pakārtots sarunu iznākumam ar bijušo Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, kurš piekrita kļūt par JKP premjera amata kandidātu un startēt ar pirmo numuru Rīgā. 

No agrākās valdības partijas, kāda JKP bija 13. Saeimā, pēc palikšanas zem 5% barjeras 14. Saeimas vēlēšanās partijas popularitāte četros gados turpināja samazināties. Tagad SKDS aptaujā, ko LTV publiskoja jūlija sākumā, JKP vairs nesasniedz pat 1% barjeru. Šajos gados JKP ir pilnībā nomainījusi līderu komandu, bet tai pietrūcis laika, resursu un iespēju ar to iepazīstināt plašāku sabiedrību.

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