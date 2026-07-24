Ceturtdien reidā Rīgas centrā konstatēta nelikumīga uzturēšanās Latvijā, meklēšanā esoša persona un narkotiku glabāšana, tviterī vēsta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Reida laikā pārbaudītas 235 personas, no tām 87 ārzemnieki. Viena persona nodota Valsts robežsardzei, jo tai nav tiesiska statusa uzturēties Latvijā.
Pārbaudīti desmit Sudānas piederīgie, kuri nogādāti uz centru Muceniekos.
Aizturēta viena meklēšanā esoša persona par tiesas sprieduma neizpildi.
Reida laikā sākts viens kriminālprocess par zādzību no tirdzniecības vietas un iespējamā vainīgā persona aizturēta.
Sākts kriminālprocess par narkotisko vielu glabāšanu.
Konstatēti 25 administratīvie pārkāpumi. No tiem trīs pārkāpumi ir par narkotisko vielu glabāšanu nelielos apmēros, kopā izņemti trīs grami marihuānas.
Divi Indijas pilsoņi veikuši administratīvo pārkāpumu par transportlīdzekļu vadīšanu bez derīgām tiesībām.
Pārbaudītas astoņas ēdināšanas iestādes, un rezultātā sāktas resoriskās pārbaudes par valsts valodas nelietošanu apkalpošanas jomā.
Pārbaudīti arī hosteļi, un trīs gadījumos policija nogādājusi personas uz patversmi
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