Aizvadītajā nedēļas nogalē, naktī uz 19. jūliju, labdarības biedrības "Tavi draugi" teritorijā Rīgā, Lapeņu ielā 23, notikusi ielaušanās un ļaunprātīga dedzināšana. Rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neskatoties uz notikušo, "Tavi draugi" darbs un palīdzības sniegšana Latvijas iedzīvotājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un armijai turpinās.
Šobrīd notiek nozieguma izmeklēšana, un biedrība sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis. Ugunsgrēkā izdegusi platība 250 kvadrātmetru apjomā, un postījumi nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apjoms pašreiz vēl nav zināms, bet ir skaidrs, ka nodeguši gan Latvijas, gan Ukrainas iedzīvotājiem un armijai paredzētie ziedojumi.
Neskatoties uz notikušo, biedrības "Tavi draugi" darbs turpinās gan Latvijas iedzīvotāju, gan Ukrainas atbalstam — ziedojumu pieņemšana un šķirošana, ziedojumu nosūtīšana Ukrainas civiliedzīvotājiem un armijai, pārtikas paku izdale trīs reizes nedēļā maznodrošinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem, autotransporta departamenta darbs (ziedoto un dzērājšoferiem konfiscēto automašīnu nogādāšana Ukrainā bez atlīdzības), maskēšanās tīklu pīšanas darbnīcas visā Latvijā, Ukrainas civilās infrastruktūras atjaunošanas projekti Čerņihivas apgabalā un citi labdarības projekti. Darbu turpina arī biedrības Labdarības veikals Rīgā, Ģertrūdes ielā 32, kā arī konceptveikals "Spogulis" Ģertrūdes ielā 23. Tāpat arī turpinās ziedojumu pieņemšana pie biedrības noliktavas Lapeņu ielā 23, kur novietots ziedojumiem paredzēts konteiners.
"Tavi draugi" vadītājs Ulvis Noviks:
"Ugunsgrēka cēlonis ir ļaunprātīga dedzināšana, novērošanas kameru video ieraksti ir nodoti atbildīgajiem dienestiem, un tiek skaidroti nozieguma veicēju motīvi.
"Tavi draugi" darbs nav pārtraukts, un mēs turpinām palīdzēt grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un armijai. Esam pateicīgi visiem, kuri jau sniedz atbalstu mūsu darbības nodrošināšanai, un lūdzam palīdzību un iesaisti, lai darbs turpinātos."
Kāda palīdzība šobrīd nepieciešama?
• Finansiāls atbalsts ugunsnelaimes seku likvidēšanai un biedrības darbības nodrošināšanai. Ziedojumus iespējams veikt uz bankas kontu LV21HABA0551046111790 vai zvanot uz "Tavi draugi" ziedojumu tālruni +371 90006865 (maksa par zvanu — 4,27 eiro).
• Mantiskie ziedojumi ugunsgrēka seku likvidēšanai un regulārie mantiskie ziedojumi — aktuālā informācija pieejama biedrības informācijas kanālos, un tā tiks regulāri papildināta.
• Brīvprātīgo darbs, kas tiks organizēts no nākamās nedēļas, tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Brīvprātīgo pieteikšanās anketa būs pieejama biedrības kanālos.
Aktuālā informācija par atbalsta iespējām biedrībai "Tavi draugi" un tās īstenotajiem labdarības projektiem regulāri tiks publicēta biedrības tīmekļvietnē un sociālo mediju profilos.
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. Tostarp tika nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas — Krievijas robežpunktos. Pateicoties privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem, biedrība kopš kara sākuma Ukrainā nogādājusi humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Biedrība turpina atbalstīt arī grūtībās nonākušos Latvijas iedzīvotājus un pēc pieprasījuma sniedz palīdzību krīzes situācijās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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