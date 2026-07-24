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#es #karš #krievija #lielveikali #sankcijas #tirdzniecība #uzņēmēji

ES sankciju dēļ "Mere" veikalu pārvaldītājiem Latvijā jāpārtrauc saimnieciskā darbība

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 24. jūlijs, 10:56
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2026. gada 24. jūlijs, 10:56
Veikals "Mere".
Veikals "Mere".
Foto: Zane Bitere/LETA

Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju kārtā iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" pārvaldītāja SIA "Latprodukti" īpašnieks, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, informē Finanšu izlūkošanas dienestā (FID).

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FID skaidro, ka sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem "Latprodukti" un "Valiente" filiāli Latvijā, kas pārvalda mazumtirdzniecības veikalu tīklu "Mere". Uzņēmumiem nekavējoties jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot ES sankciju ierobežojumus.

Šnaiders ir iekļauts sankciju sarakstā, jo materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kuras grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, informē FID.

Šnaidera īpašumā netieši ir vairāk nekā 50% daļu "Latprodukti" un "Valiente" filiālē Latvijā.

Pēc "Firmas.lv" datiem, Latvijā ir 12 "Mere" veikali. Veikali ir Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Tukumā, Valkā un Ventspilī.

FID atzīmē, ka jaunā sankciju kārta vērsta pret Krievijas enerģētikas sektoru, kas ir viens no būtiskākajiem valsts ieņēmumu avotiem, kā arī paredz jaunus ierobežojumus finanšu sektoram. Sankciju mērķis ir vēl vairāk mazināt Krievijas spēju finansēt militāro agresiju pret Ukrainu.

Sankciju regulas pielikumā pievienotas 48 fiziskas personas un 168 juridiskas personas. Kā norāda FID, iekļaušana pielikumā paredz pienākumu iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir šo personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē. Tāpat ir aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus šīm personām, vienībām, struktūrām, vai to labā.

Savukārt enerģētikas sektorā identificēti vairāk nekā 40 jauni ēnu flotes kuģi.

Lai mazinātu Krievijas ieņēmumus no naftas eksporta, ar jauno sankciju kārtu līdz 2027. gada 14. jūlijam tiek apturētas cenu griestu svārstības, saglabājot cenu griestus pašreizējā līmenī. Patlaban cenu griesti ir noteikti 44,10 ASV dolāru par barelu.

Iepriekš spēkā esošais ES sankciju regulējums paredzēja mehānismu Krievijas naftas cenu griestu regulārai pārskatīšanai atbilstoši vidējai naftas cenai pasaules tirgū. Ar šiem grozījumiem novērsts risks, ka ģeopolitiskās situācijas un naftas cenu straujo svārstību dēļ varēja palielināties ES noteiktie cenu griesti Krievijas izcelsmes jēlnaftai un naftas produktiem, kuru transportēšanai personas ES var sniegt tehnisko palīdzību un citus pakalpojumus, pauž FID.

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Ieteiktie raksti

Ar jauno sankciju kārtu sarakstam pievienota vēl viena trešās valsts naftas pārstrādes rūpnīca, kurā tiek pārstrādāti vai sajaukti Krievijas izcelsmes naftas produkti vai minerālmēsli. Saraksts papildināts arī ar atsevišķām Krievijas ostām, slūžām un lidostām, ar kurām ir aizliegts sadarboties.

Sarakstā pievienotas vairākas jaunas finanšu iestādes, ar kurām aizliegts iesaistīties darījumos ar ārpus ES reģistrētām juridiskām personām, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus vai maksājumu pakalpojumus personām, kuras iekļautas sankciju sarakstos vai citādi būtiski traucē regulās noteikto sankciju mērķu sasniegšanu.

Lai gan patlaban pielikumā nav iekļauta neviena persona, šāda mehānisma ieviešana kalpo kā skaidrs signāls trešo valstu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, ka uz tiem var tikt attiecinātas ES sankcijas, ja tie tiks iesaistīti darījumos, kas pārkāpj ES sankciju regulējumu.

Sarakstam ar kredītiestādēm, ar kurām noteikts aizliegums iesaistīties darījumos, pievienotas vēl 33 kredītiestādes. Līdz ar to kopējais kredītiestāžu skaits, ar kurām aizliegts iesaistīties darījumos, pārsniedz 100.

Sarakstam ar trešo valstu bankām, kas izmanto Krievijas Centrālās bankas finanšu ziņojumu sistēmu SPFS, pievienota viena Kirgizstānas kredītiestāde. Savukārt sarakstam ar finanšu iestādēm, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus un būtiski kaitē sankciju mērķu sasniegšanai, pievienotas vairāk nekā 20 finanšu iestādes. Turpmāk aizliegts sadarboties vai veikt jebkādus darījumus ar šīm finanšu iestādēm.

Jaunajā sankciju kārtā papildināts saraksts ar precēm un tehnoloģijām, kas varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai aizsardzības un drošības sektora attīstību.

Šajā sarakstā iekļautās preces un tehnoloģijas aizliegts gan eksportēt uz Krieviju, gan vest tranzītā caur Krievijas teritoriju. Aizliegums turpmāk attieksies uz atsevišķiem aviācijas izstrādājumiem, kas paredzēti izmantošanai bezpilota lidaparātos, traucējumu un pārtveršanas sistēmās, kā arī palaišanas sistēmās.

Ņemot vērā Baltkrievijas iesaisti Krievijas karā pret Ukrainu, arī pret Baltkrieviju noteikti jauni ierobežojošie pasākumi. Daļa no tiem ir saskaņoti ar jaunajiem ierobežojumiem, kas ieviesti pret Krieviju. Pieņemtie ierobežojumi cita starpā paredz jaunu personu iekļaušanu sankciju sarakstā, ja tās var veicināt Baltkrievijas vai Krievijas militārās un tehnoloģiskās kapacitātes palielināšanu. Turklāt paplašināts eksporta aizliegums konkrētām precēm, tostarp atsevišķiem aviācijas izstrādājumiem, ko izmanto bezpilota lidaparātos.

ES valstis ceturtdien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu sarunām.

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2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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