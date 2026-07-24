ES sankciju dēļ "Mere" veikalu pārvaldītājiem Latvijā jāpārtrauc saimnieciskā darbība

Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju kārtā iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" pārvaldītāja SIA "Latprodukti" īpašnieks, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, informē Finanšu izlūkošanas dienestā (FID).
FID skaidro, ka sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem "Latprodukti" un "Valiente" filiāli Latvijā, kas pārvalda mazumtirdzniecības veikalu tīklu "Mere". Uzņēmumiem nekavējoties jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot ES sankciju ierobežojumus.
Šnaiders ir iekļauts sankciju sarakstā, jo materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kuras grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, informē FID.
Šnaidera īpašumā netieši ir vairāk nekā 50% daļu "Latprodukti" un "Valiente" filiālē Latvijā.
Pēc "Firmas.lv" datiem, Latvijā ir 12 "Mere" veikali. Veikali ir Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Tukumā, Valkā un Ventspilī.
FID atzīmē, ka jaunā sankciju kārta vērsta pret Krievijas enerģētikas sektoru, kas ir viens no būtiskākajiem valsts ieņēmumu avotiem, kā arī paredz jaunus ierobežojumus finanšu sektoram. Sankciju mērķis ir vēl vairāk mazināt Krievijas spēju finansēt militāro agresiju pret Ukrainu.
Sankciju regulas pielikumā pievienotas 48 fiziskas personas un 168 juridiskas personas. Kā norāda FID, iekļaušana pielikumā paredz pienākumu iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir šo personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē. Tāpat ir aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus šīm personām, vienībām, struktūrām, vai to labā.
Savukārt enerģētikas sektorā identificēti vairāk nekā 40 jauni ēnu flotes kuģi.
Lai mazinātu Krievijas ieņēmumus no naftas eksporta, ar jauno sankciju kārtu līdz 2027. gada 14. jūlijam tiek apturētas cenu griestu svārstības, saglabājot cenu griestus pašreizējā līmenī. Patlaban cenu griesti ir noteikti 44,10 ASV dolāru par barelu.
Iepriekš spēkā esošais ES sankciju regulējums paredzēja mehānismu Krievijas naftas cenu griestu regulārai pārskatīšanai atbilstoši vidējai naftas cenai pasaules tirgū. Ar šiem grozījumiem novērsts risks, ka ģeopolitiskās situācijas un naftas cenu straujo svārstību dēļ varēja palielināties ES noteiktie cenu griesti Krievijas izcelsmes jēlnaftai un naftas produktiem, kuru transportēšanai personas ES var sniegt tehnisko palīdzību un citus pakalpojumus, pauž FID.