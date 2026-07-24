Latviešu aktieris Kārlis Arnolds Avots saņēmis labākā aktiera balvu Jeruzalemes Starptautiskajā filmu festivālā par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā "Uļa". Šī ir pirmā starptautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai, kas pēc pasaules pirmizrādes 79. Kannu kinofestivālā turpina savu ceļu nozīmīgākajos starptautiskajos kino festivālos.
Pamatojot savu lēmumu, festivāla žūrija norādīja: "Balva tiek piešķirta Kārlim Arnoldam Avotam par lomu filmā "Uļa" — par izcilu tēla iemūžināšanu kustībā un skatienā, par drosmi būt nopietnam un mierpilnam, par ķermeņa un sejas valodas izteiksmīgo skaistumu."
Jeruzalemes Starptautiskais filmu festivāls ir viens no nozīmīgākajiem kino notikumiem Izraēlā un Tuvajos Austrumos. Šogad tas norisinājās no 9. līdz 19. jūlijam, pulcējot kino profesionāļus, filmu veidotājus un skatītājus no visas pasaules. Festivāls ik gadu demonstrē vairāk nekā 200 filmas, tostarp starptautiskas pirmizrādes, autorkino, dokumentālās filmas un jaunākos Izraēlas kino darbus.
"Esmu patīkami pārsteigts un pateicīgs Jeruzalemes filmu festivālam un žūrijai par šo novērtējumu — saņemt Labākā aktiera balvu vienmēr ir ļoti īpaša atzinība.
Šī balva gan noteikti ir visas komandas nopelns, tāpēc paldies ikvienam, kas pielika filmai savu roku un sirdi un palīdzēja man piepildīt sapni par šo filmu. Man ir patiess prieks, ka mūsu Uļjanas Semjonovas stāsts turpina sasniegt arvien jaunus skatītājus un gūt atzinību pasaulē. Šī balva vēlreiz apliecina, ka Latvijas stāsti spēj uzrunāt cilvēkus un sasniegt viņu sirdis arī tālu aiz mūsu valsts robežām," saka aktieris Kārlis Arnolds Avots.
Festivāls dibināts 1984. gadā un ir atzīts par platformu mākslinieciski augstvērtīgam un laikmetīgam kino. Šī gada programmā bija pārstāvētas filmas no Francijas, Vācijas, ASV, Itālijas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Spānijas, Polijas un daudzām citām valstīm.
"Pēc pirmizrādes Kannās šis ir pirmais filmas starptautiskais festivāls, un tik spēcīgi sākt tās tālāko ceļu ir fantastiska sajūta. Esmu ļoti priecīgs par Kārli — šī balva ir pilnībā pelnīta. Ceru, ka tā palīdzēs arvien vairāk skatītāju un festivālu atklāt arī pašu filmu," uzsver filmas producents Guntis Trekteris.
Filma "Uļa" pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada Kannu kinofestivāla programmā "Un Certain Regard", kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas kino notikumiem starptautiski. Savukārt 16. septembrī filma būs skatāma kinoteātros visā Latvijā.
"Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora". Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors — Viesturs Kairišs, producents — Guntis Trekteris, operators — poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
Īpašs ir arī galvenās lomas atveidotāja Kārļa Arnolda Avota pienesums — viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem, bet arī projekta idejas līdzautors, veidojot filmas radošo ieceri jau no tās pirmsākumiem.
Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, "Latvijas Finieris", "Rietumu banka", Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas Sabiedriskais medijs, "Pure Chocolate", "Madara Cosmetics" un citi.
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