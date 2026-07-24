Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ceturtdien nolēma svītrot Rīgas domes deputātu Ēriku Stendzenieku no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā, informē CVK.
Iepazinusies un izvērtējusi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vēstulē ietvertās ziņas par Sodu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka uz Stendzenieku attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3. punktā minētais ierobežojums.
Tas paredz, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta.
LPV partijas kandidātu saraksta iesniedzēja Everita Zariņa un Stendzenieks tika uzaicināti savu argumentu sniegšanai CVK 23. jūlija sēdē. Kā norāda CVK, Stendzenieks piekrīt viņa svītrošanai no politiskās partijas LPV kandidātu saraksta 15. Saeimas vēlēšanām.
Iepriekš CVK lēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības "Saskaņas centrs" 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā, jo konstatēja, ka viņš nav Latvijas pilsonis.
Tāpat CVK vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renardu Rozi no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā.
Kopumā 15. Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti.
15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.
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