Kaķu aptaukošanās: kā to atpazīt un kā rīkoties?

Mēs visi vēlamies saviem mīluļiem sniegt pašu labāko, taču reizēm pārlieku dāsna palutināšana ar gardumiem vai pārlieku bagātīgām barības porcijām var novest pie liekā svara, kas sāk apgrūtināt kaķa ikdienas gaitas. Ja Tu pamani, ka mīlulis ir kļuvis mazāk aktīvs un vēdera aprises ir ievērojami palielinājušās, tas ir nopietns signāls, ka mīluļa uzturam nepieciešama tūlītēja uzmanība.
Par to, kā laikus atpazīt aptaukošanos kaķim un kādi ir efektīvākie soļi svara kontrolei, raksta turpinājumā vairāk stāsta Dino Zoo Pasaule eksperts, felinologs Ivo Obrumanis.
Kāpēc kaķu aptaukošanās ir uzskatāma par nopietnu veselības problēmu?
Liekais svars nav tikai vizuāla nepilnība, bet gan nopietns slogs, kas nelabvēlīgi ietekmē kaķa hormonālo darbību un novājina imūnsistēmu. Tas rada pastāvīgu pārpūli sirdij, plaušām un locītavām, ievērojami palielinot hronisku slimību attīstības risku mīluļa ikdienā. Veterinārajā praksē par lieko svaru tiek uzskatīta situācija, kad dzīvnieka masa pārsniedz optimālo robežu par 10–20 %, savukārt vēl lielāks svars jau signalizē par aptaukošanos.
Jāņem vērā, ka uzkrātie taukaudi organismā nav vienkārša "enerģijas noliktava" – tie aktīvi izdala vielas, kas stimulē iekšējos iekaisumus un traucē normālu vielmaiņu. Tas ātri vien pārvēršas nogurdinošā ķēdes reakcijā – liekais svars padara fiziskās aktivitātes apgrūtinošas vai pat sāpīgas, kā dēļ kaķis kļūst arvien kūtrāks, bet mazkustīgums savukārt tikai veicina turpmāku svara pieaugumu.
Saimniekiem ir jāsaprot, ka apaļīgas formas nav veselības pazīme, un novēlota rīcība diemžēl var kļūt par pamatu vairākām smagām diagnozēm, kas liek mīlulim klusībā ciest, piemēram:
● Cukura diabētu, jo liekais svars traucē organisma spēju pareizi izmantot insulīnu, radot nepieciešamību pēc sarežģītas un mūža garumā veicamas ārstēšanas;
● Locītavu problēmas un artrītu, jo dzīvnieka kaulu sistēma nav paredzēta pārmērīgai slodzei;
● Sirds un asinsvadu sistēmas traucējumus, kas rada pārmērīgu slodzi sirds muskulatūrai un ievērojami palielina sirds mazspējas risku;
● Urīnceļu akmeņu veidošanos, ko veicina nepietiekama fiziskā aktivitāte un vielmaiņas traucējumi;
● Aknu lipidozi, kas ir dzīvībai bīstama aknu aptaukošanās, īpaši situācijās, ja dzīvnieks kādu laiku pārstāj uzņemt barību.