Sīmanis, Zintis
Kaķu aptaukošanās: kā to atpazīt un kā rīkoties?

2026. gada 05. janvāris, 00:00
Foto: Pexels.com/Mike Bird

Mēs visi vēlamies saviem mīluļiem sniegt pašu labāko, taču reizēm pārlieku dāsna palutināšana ar gardumiem vai pārlieku bagātīgām barības porcijām var novest pie liekā svara, kas sāk apgrūtināt kaķa ikdienas gaitas. Ja Tu pamani, ka mīlulis ir kļuvis mazāk aktīvs un vēdera aprises ir ievērojami palielinājušās, tas ir nopietns signāls, ka mīluļa uzturam nepieciešama tūlītēja uzmanība.

Par to, kā laikus atpazīt aptaukošanos kaķim un kādi ir efektīvākie soļi svara kontrolei, raksta turpinājumā vairāk stāsta Dino Zoo Pasaule eksperts, felinologs Ivo Obrumanis.

Kāpēc kaķu aptaukošanās ir uzskatāma par nopietnu veselības problēmu?

Liekais svars nav tikai vizuāla nepilnība, bet gan nopietns slogs, kas nelabvēlīgi ietekmē kaķa hormonālo darbību un novājina imūnsistēmu. Tas rada pastāvīgu pārpūli sirdij, plaušām un locītavām, ievērojami palielinot hronisku slimību attīstības risku mīluļa ikdienā. Veterinārajā praksē par lieko svaru tiek uzskatīta situācija, kad dzīvnieka masa pārsniedz optimālo robežu par 10–20 %, savukārt vēl lielāks svars jau signalizē par aptaukošanos. 

Jāņem vērā, ka uzkrātie taukaudi organismā nav vienkārša "enerģijas noliktava" – tie aktīvi izdala vielas, kas stimulē iekšējos iekaisumus un traucē normālu vielmaiņu. Tas ātri vien pārvēršas nogurdinošā ķēdes reakcijā – liekais svars padara fiziskās aktivitātes apgrūtinošas vai pat sāpīgas, kā dēļ kaķis kļūst arvien kūtrāks, bet mazkustīgums savukārt tikai veicina turpmāku svara pieaugumu. 

Saimniekiem ir jāsaprot, ka apaļīgas formas nav veselības pazīme, un novēlota rīcība diemžēl var kļūt par pamatu vairākām smagām diagnozēm, kas liek mīlulim klusībā ciest, piemēram: 

●       Cukura diabētu, jo liekais svars traucē organisma spēju pareizi izmantot insulīnu, radot nepieciešamību pēc sarežģītas un mūža garumā veicamas ārstēšanas;

●       Locītavu problēmas un artrītu, jo dzīvnieka kaulu sistēma nav paredzēta pārmērīgai slodzei;

●       Sirds un asinsvadu sistēmas traucējumus, kas rada pārmērīgu slodzi sirds muskulatūrai un ievērojami palielina sirds mazspējas risku;

●       Urīnceļu akmeņu veidošanos, ko veicina nepietiekama fiziskā aktivitāte un vielmaiņas traucējumi;

●       Aknu lipidozi, kas ir dzīvībai bīstama aknu aptaukošanās, īpaši situācijās, ja dzīvnieks kādu laiku pārstāj uzņemt barību.

Kā noteikt, vai kaķa fiziskā forma atbilst veselības standartiem?

Visuzticamāk mīluļa fizisko formu var novērtēt, rūpīgi aptaustot tā ribas un vēdera zonu, kā arī pievēršot uzmanību ķermeņa aprisēm no sāna un augšas. Veselīgam kaķim ribām jābūt viegli sajūtamām zem plāna tauku slāņa, un, skatoties no augšas, jābūt pamanāmam vidukļa sašaurinājumam pirms gurniem. 

Foto: Pexels.com/Mike Bird

Cipari uz svariem ne vienmēr ataino pilnu ainu, jo bieži vien biezais un pūkainais kažoks var veiksmīgi noslēpt liekos gramus, kas lēnām pārvēršas kilogramos. Ja, noglāstot mīluli, vairs nav iespējams viegli sajust tā ribas vai kļūst pamanāms, ka vēdera līnija ir kļuvusi izteikti apaļa un nokarena, ir pienācis brīdis kritiski izvērtēt mājdzīvnieka ikdienas režīmu. Papildus vizuālajām izmaiņām, par svara problēmām visbiežāk liecina šādas izmaiņas kaķa uzvedībā: 

●       Kustību ierobežojumi: mīlulis sāk vilcināties pirms lēciena uz dīvāna vai palodzes, ko iepriekš paveica ar vienu vieglu kustību.

●       Elpošanas grūtības: pat pēc nelielas rotaļas vai fiksāka skrējiena pa istabu kaķis sāk smagi elpot vai ātri piekūst.

●       Nevērība pret higiēnu: lieko tauku kroku dēļ mīlulim kļūst fiziski grūti aizsniegt muguras lejasdaļu vai zonu ap asti, lai sevi sakoptu.

●       Mazkustīgums: dzīvnieks kļūst izteikti miegaināks un labprātāk izvēlas gulēt, nevis iesaistīties kopīgās aktivitātēs. 

Saimniekam ir svarīgi apzināties, ka pat piecsimt gramu pieaugums nelielam dzīvniekam ir proporcionāli milzīga slodze visam organismam. Tāpēc regulāra taustes pārbaude ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā laikus pamanīt bīstamo tendenci un veikt nepieciešamās izmaiņas ēdienkartē.

Kādas ir efektīvākās stratēģijas drošai un pakāpeniskai svara samazināšanai?

Efektīvākā stratēģija svara samazināšanai ietver precīzu uzņemtā kaloriju daudzuma kontroli, pāreju uz specializētu barību un fizisko aktivitāšu pakāpenisku palielināšanu. Svarīgi ir izvairīties no krasas badošanās, jo kaķu organisms ir ļoti jūtīgs pret straujām uztura izmaiņām, kas var izraisīt neatgriezeniskus aknu bojājumus. 

●       Pareizs uztura režīms: pirmais solis ir pārtraukt barošanu pēc brīvas pieejas principa un ieviest stingru ēdienreižu grafiku ar precīzi izmērītām porcijām. Kārumi, kas bieži vien ir galvenais slēpto kaloriju avots, ir pilnībā jāizslēdz vai jāaizstāj ar veselīgākām alternatīvām, kuras obligāti iekļauj kopējā dienas normā.

●       Fiziskās aktivitātes: aktivitātes jānodrošina caur rotaļām, izmantojot interaktīvas rotaļlietas vai barības puzles, kas stimulē dabisko mednieka instinktu un liek dzīvniekam strādāt, lai iegūtu savu barību.

●       Saimnieka pacietība: eksperti bieži uzsver, ka svara samazināšana ir lēns un disciplinēts process, kurā optimālais zudums ir aptuveni 1–2 % no kopējās mīluļa ķermeņa masas nedēļā. Pacietība un konsekvence no saimnieka puses ir galvenais priekšnoteikums, lai mīlulis atgūtu formu, neradot papildu stresu tā iekšējiem orgāniem. Pat neliels svara zudums ievērojami uzlabo dzīvnieka pašsajūtu, ko var pamanīt pēc palielinātas vēlmes rotaļāties un komunicēt ar cilvēkiem.  

Zināšanas ir atslēga uz pilnvērtīgu un pareizu mīluļa aprūpi, kas ļauj izvairīties no situācijām, kad, labu gribot, tiek kaitēts savam mājdzīvniekam. Dino Zoo Pasaule kaķu ekspertu padomi ļaus plašāk iepazīties ar dažādām, ar kaķa aprūpi saistītām tēmām, kas palīdzēs ikdienā pilnvērtīgi un pareizi rūpēties par savu mīluli.

Kāpēc svara samazināšanu ieteicams uzsākt ar veterinārārsta apmeklējumu?

Foto: Freepik.com

Veterinārārsta uzraudzība ir nepieciešama, lai izslēgtu blakusslimības, kas var veicināt svara pieaugumu, un izstrādātu individuālu, kaķim drošu novājēšanas plānu. Speciālists var noteikt precīzu mērķa svaru un ieteikt piemērotāko barību vielmaiņas uzlabošanai un sāta sajūtas nodrošināšanai bez badošanās sajūtas. 

Kad kļūst skaidrs, ka pašu spēkiem svars nekrītas, ir jāsaprot, ka cēlonis var būt slēptas veselības problēmas, kuras ar parastu diētu atrisināt nav iespējams. Profesionāls atbalsts šajā procesā ietver vairākus būtiskus posmus. 

●       Padziļināta diagnostika: mūsdienīga veterinārā klīnika piedāvā iespēju vienuviet veikt visas nepieciešamās asins analīzes un izmeklējumus, lai pārliecinātos, vai svara pieauguma pamatā nav hormonāli traucējumi, piemēram, vairogdziedzera disfunkcija vai šķidruma aizture, ko mājas apstākļos nav iespējams noskaidrot.

●       Individuāls novājēšanas plāns: veterinārārsts noteiks precīzu mērķa svaru un aprēķinās kaloriju daudzumu tā, lai kaķis saņemtu visu organismam nepieciešamo, tajā pašā laikā efektīvi dedzinot uzkrātās rezerves.

●       Diētiskā uztura ieviešana: lai svara zaudēšana kaķim noritētu sekmīgi, bieži vien kaķim  nepieciešama specializēta veterinārā barība. To var iegādāties veterinārajās aptiekās, kur pieejami arī specializēti produkti vielmaiņas uzlabošanai un sāta sajūtas radīšanai. Šie līdzekļi ir izstrādāti tā, lai mazinātu tauku slāni, bet vienlaikus saudzētu sirds muskulatūru un aknas.

Vai Tu esi gatavs uzlabot sava mīluļa dzīves kvalitāti jau šodien?

Rūpes par mīluļa optimālu svaru ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, ko Tu vari veikt sava četrkājainā drauga ilgmūžības un labas veselības labā. Ja Tev ir nepieciešama papildu informācija vai pieredzējušu speciālistu viedoklis, apmeklē portālu dinozoopasaule.lv, kur atradīsi visu nepieciešamo atbalstu un speciālistu padomus pilnvērtīgai mīluļa aprūpei. 

