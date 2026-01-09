Ziemas mēnešos sniega tīrīšana ir viens no biežākajiem mugurkaula traumu cēloņiem. Kā sniegu tīrīt ergonomiski pareizi, un kas jāievēro, lai neiedzīvotos muguras problēmās. Konsultē sertificēta fizioterapeite Anete Dauģe.

1. Ērta lāpsta

Sniega tīrīšanai parocīgāka ir lāpsta ar rokturi, jo ir ērti to satvert un pacelt. Ieteicams, lai lāpstas kātam būtu izliekums, – tas ļaus saglabāt muguru taisnā pozīcijā, nebūs tik daudz jāsaliecas uz priekšu, sniegu metot. Kāta garumam vēlams būt krūšu augstumā.Jo vieglāka būs lāpsta, jo vieglāk veiksies darbs. Tāpēc labāk izvēlēties izturīgas plastmasas lāpstu, nevis salīdzinoši smagāko metāla sniega lāpstu.

2. Iesildīšanās

Sniega tīrīšana ir fiziski grūts darbs, īpaši, ja jānotīra lielāki laukumi vai mājas piebraucamais ceļš, turklāt to neveicam ierasti ikdienā. Lai ķermenis adaptētos tik lielai slodzei, pirms tam 5–10 minūtes jāiesildās. “Kamēr muskuļi nav iekustināti, ir lielāks risks gūt traumu. Tāpēc pirms sniega tīrīšanas muskuļus un locītavas vajag izvingrināt. Varam pēc intuitīvām sajūtām izapļot plecu locītavas, pacelt rokas uz augšu, izapļot gūžas, jostasdaļu, viegli pastiept kaklu uz vienu un otru pusi, izapļot delnu locītavas, elkoņus, izvingrināt pirkstus. Var doties arī nelielā pastaigā,” iesaka fizioterapeite.

