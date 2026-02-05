Rīt Itālijā svinīgi tiks atklātas ziemas olimpiskās spēles, kas Milānā un Kortīnā d’Ampeco notiks no 6. līdz 22. februārim.
Diemžēl Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēmusi lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties šajās spēlēs zem neitrālā karoga. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) nepiekrīt šiem SOK Izpildkomitejas pieņemtajiem lēmumiem, uzskatot jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu olimpisko spēļu formātam un būtībai. Lai nodrošinātu Latvijas sportistu dalību olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kā arī citās starptautiskās sacensībās, LOK Latvijas sportistiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem saskarsmē ar šiem sportistiem izstrādājusi vadlīnijas.
Krievija un Baltkrievija kopš karadarbības sākuma Ukrainā ir izslēgtas no starptautiskā sporta, taču laika gaitā federācijas ir piekāpušās, un sportisti, kas atbilst neitralitātes kritērijiem, var piedalīties olimpiskajās spēlēs.
Latvijas mediji, kas pārraidīs spēles, arī izstrādājuši savu rīcības variantu, kā ziņot par Krievijas sportistu startu. "TV3 Group" informējis, ka skatītājiem neziņos par neitrālā statusā startējošo agresorvalstu sportistu dalību ziemas olimpiskajās spēlēs.
Piemēram, kad TV6 nesen translēja Eiropas čempionātu kamaniņu sportā, tad Krievijas sportistu startu laikā tika pārraidītas reklāmas.
Latvijas sabiedriskais medijs, kurš arī plaši atspoguļos spēles, vēsta: "Diemžēl Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir atļāvusi startēt sportistiem ar Krievijas un Baltkrievijas pasēm. Tā kā mums nav pieņemams šis fakts un viņiem piešķirtais "neitrālo" sportistu nosaukums ("AIN – Individual Neutral Athletes"), esam izstrādājuši vadlīnijas, kas nosaka mūsu rīcību dažādos gadījumos.
To būtība – atteikšanās no AIN statusa pieminēšanas, tā vietā lietojot terminu "agresorvalsts". Otrs princips ir izvairīties pārraidīt vai vienkārši ignorēt šo sportistu startus. Un trešais – ja no tā nav iespējams izvairīties, tad lietot terminu "agresorvalsts pārstāvji". Gadījumos, kad saturiski nepieciešams, raidījumu vadītāji paskaidros mūsu redakcionālo izvēli."
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
