Vācijas Federālā izlūkdienesta (BND) dati liecina, ka Krievijas faktiskie militārie izdevumi pēdējos gados bijuši līdz pat 66% lielāki, nekā norādīts tās oficiālajā aizsardzības budžetā.
BND norāda, ka aizsardzības izdevumos nav iekļauti Aizsardzības ministrijas būvniecības projekti, militārās IT programmas un sociālie pabalsti karavīriem. Šīs pozīcijas iekļautas citās budžeta sadaļās. Saskaņā ar BND informāciju viens no neatbilstības iemesliem ir tas, ka Krievijas interpretācija par aizsardzības izdevumiem būtiski atšķiras no NATO interpretācijas. Turklāt Krievijas oficiālie dati par aizsardzības izdevumiem bieži vien ir izkropļoti, un tie ir jāvērtē uzmanīgi. BND secinājis, ka kopš 2022. gada februāra, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā, valsts aizsardzības budžets katru gadu ir strauji pieaudzis.
Aģentūra lēš, ka Krievijas militārie izdevumi pagājušajā gadā sasniedza aptuveni 250 miljardus eiro, kas atbilst aptuveni pusei valsts budžeta un aptuveni 10% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Salīdzinājumam – 2022. gadā Krievijas militārie izdevumi atbilda aptuveni 6% no IKP, 2023. gadā tie pieauga līdz 6,7% no IKP, bet 2024. gadā – līdz 8,5%, norāda BND. Saskaņā ar BND analīzi līdzekļi tiek izmantoti ne tikai karam pret Ukrainu, bet arī militāro spēju paplašināšanai, jo īpaši teritorijās, kas atrodas tuvu NATO austrumu flangam.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.