Komentāros bieži tiek rakstīts apgalvojums, ka vilki esot slikti mednieki un ka viņu medību sekmes nepārsniedz 10% – proti, tikai viens no desmit uzbrukumiem beidzas ar veiksmīgu medījumu. Šāds priekšstats ir izplatīts gan publiskajās diskusijās, gan sociālajos tīklos, taču zinātniskie pētījumi rāda pavisam citu ainu. 

Ir citas sugas dzīvnieks, kuram ir tieši tādas medību sekmes, varbūt nesekmes, tas ir gepards, bet šo plēsēju medību metode un dzīvesveids būtiski atšķiras no vilka. Gepardi medī individuāli, savu medību tehniku balstot uz ātrumu, taču ar vilkiem ir pavisam citādi. Piedevām sekmes ir atkarīgas arī no tā, kur medī un ko.

Ko rāda zinātne?

Viens no detalizētākajiem pētījumiem Eiropā veikts Skandināvijā (Sand u.c., 2006), analizējot vairāk nekā 4000 km vilku pēdu izsekošanas sniegā un 185 dokumentētus vilku uzbrukumus aļņiem. Izmantojot divas dažādas aprēķinu metodes, pētnieki noteica, ka vilku medību sekmes ir 45% un pat 64% atkarībā no tā, kā tās tiek rēķinātas. Tas ir vairākas reizes vairāk nekā populārais 10% mīts.

