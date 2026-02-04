Pēc Krievijas masīvajiem raķešu un dronu triecieniem Kijivā bez apkures joprojām ir vairāk nekā 1100 daudzdzīvokļu namu, trešdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šodienu vissarežģītākā situācija ir Kijivas pilsētā un apgabalā, Harkivas pilsētā un apgabalā, Sumu apgabalā, Poltavas apgabalā," sociālajos tīklos klāstīja prezidents.
Smaga situācija saglabājas arī Dņipropetrovskas un Čerkasu apgabalos, norādīja Zelenskis.
Vairāk nekā 1100 daudzdzīvokļu māju Kijivā joprojām ir bez apkures, paziņoja prezidents.
Naktī uz otrdienu Krievija veica masīvu triecienu daudziem Ukrainas reģioniem, arī Kijivai un Harkivai, agresoram triecienu atkal vēršot pret enerģētikas objektiem.
Trieciena rezultātā simti tūkstoši cilvēku mīnus 25 grādu salā savos mājokļos palika bez apkures.
Zelenskis otrdien norādīja, ka Krievija izvēlas teroru, nevis diplomātiju, "un tas ļoti skaidri parāda, kas ir vajadzīgs no partneriem un kas var palīdzēt. Savlaicīga raķešu piegāde pretgaisa aizsardzības sistēmām un normālas dzīves aizsardzība ir mūsu prioritāte".
Krievi Doneckas apgabalā nogalinājuši septiņus cilvēkus
Krievu sarīkotajā Družkivkas apšaudē Ukrainas austrumos saskaņā ar sākotnējām ziņām trešdien nogalināti vismaz septiņi cilvēki, bet vēl astoņi ievainoti, ziņo Doneckas apgabala valsts administrācijas vadītājs Vadims Filaškins.
Iebrucēji pilsētu apšaudījuši ar kasešu munīciju un trāpījuši tirgū, kur rītos vienmēr ir daudz cilvēku.
Krievi uz Družkivku nometuši arī divas aviācijas bumbas. Cietis pilsētas rūpniecības rajons, trīs daudzdzīvokļu mājas un trīs privātmājas.
Galīgais upuru skaits vēl nav noskaidrots.
