Krievijas aizvadītajā naktī veiktais masīvais raķešu un dronu trieciens Ukrainai kārtējo reizi apstiprina, ka Maskava nav noskaņota reālām miera sarunām, otrdien uzrunā Ukrainas parlamentā sacīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Krievija turpina uzbrukt - kā pagājušajā naktī. Tas liecina, ka viņi nav nopietni noskaņoti mieram," sacīja NATO ģenerālsekretārs.
Rietumu partneri turpinās vērst spiedienu uz Krieviju un atbalstīt Ukrainu, solīja Rite.
"NATO būs līdzās Ukrainai daudzus gadus. Jūsu drošība ir mūsu drošība, jūsu miers ir mūsu miers. Tam jābūt taisnīgam un ilgstošam," uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.
Aizvadītās nakts Krievijas raķešu un dronu triecienu rezultātā Ukrainā simti tūkstoši ģimeņu palikuši bez apkures mīnus 25 grādu salā, otrdien sacīja Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.
"Astoņi Ukrainas apgabali tika pakļauti uzbrukumam," aizvadītās nakts uzbrukumu komentēja ministrs.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka Krievija izvēlas teroru, nevis diplomātiju, "un tas ļoti skaidri parāda, kas ir vajadzīgs no partneriem un kas var palīdzēt. Savlaicīga raķešu piegāde pretgaisa aizsardzības sistēmām un normālas dzīves aizsardzība ir mūsu prioritāte".
Aizvadītajā naktī Krievija veica kombinētu triecienu Ukrainai, izmantojot 71 raķeti un 450 dronus, paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
Tika iznīcinātas 38 raķetes, tostarp visas četras "Cirkon" tipa raķetes, un 412 droni, pavēstīja armija.
Reģistrēti 27 raķešu un 31 trieciendrona trāpījumi 27 vietās, bet 17 vietās nogāzušās atlūzas, pavēstīja Gaisa spēki.
