Aizvadītajā vakarā kanāls 360 un Tet TV svinīgi atklāja vienu no šī gada vērienīgākajiem televīzijas notikumiem – stratēģisko realitātes spēli “Limuzīns dāvanā”. Pēc pirmizrādes pasākuma kļuva skaidrs – skatītājus sagaida psiholoģiski spraiga, daudzslāņaina un pārsteigumiem bagāta spēle, kurā neuzvar skaistākais smaids, bet gan asākais prāts.
Divpadsmit drosmīgi dalībnieki uzsākuši dzīvi pilī, kur viņus aicinājusi pils saimniece. Viņas tēlā iejūtas leģendārā aktrise Mirdza Martinsone – eleganta, noslēpumaina un turīga dāma, kuras rokās pavisam negaidīti nonācis pilnīgi jauns “limuzīns”. Taču šī nav dāvana par skaistām acīm. Saimniece klusi vēro, klausās un pārbauda. Un tikai viens būs cienīgs saņemt atslēgas. Tā dzimst spēle “Limuzīns dāvanā” — psiholoģiska cīņa, kur uzvar ne skaistākais, bet viltīgākais. Saimnieces uzticamais pils palīgs Arvis Zēmanis kļūs par viņas labo roku, dalībnieku pavadoni, kā arī liecinieku visiem spēles pavērsieniem.
Ceļš līdz jaunas automašīnas iegūšanai ir pilns noslēpumu, nopietnu stratēģiju un viltību. Pirmajās kopīgajās vakariņās katrs no dalībniekiem pats izvelējās vietu pie galda, nezinot, vai kastīte, kas novietota iepretim viņiem, ir tukša vai glabā mašīnas atslēgas. To, vai dalībnieks ir kļuvis par slepeno atslēgu īpašnieku, katrs uzzināja tikai atgriežoties savās istabiņās.
Pārējiem dalībniekiem ir jāliek lietā detektīva cienīgas prasmes, lai uzzinātu, kurš no viņiem ir saņēmis “limuzīna” atslēgas un ieguvis privilēģiju kļūt par pils pārvaldnieku, sadalot pārējos dalībniekus stratēģiskās grupās un nosakot, kurš strādā, kurš atpūšas, un kurš iegūst pavedienus, kas atmasko atslēgu glabātāju. Tikai izbalsojot atslēgu īpašnieku, tās var nonākt cita dalībnieka rokās. Kuram pirmajam nāksies veidot pamatīgus melu tīklus, lai pasargātu savu noslēpumu?
"Apvienojot kanāla 360, Tet un producentu grupas “Brīvdienas” spēkus, ir radīts unikāls projekts. Kopā esam apceļojuši puspasauli ar šovu “Četri uz koferiem” un kaislīgi sekojuši līdzi mīlas dēkām iepazīšanās šovā “Mīla kemperī”, taču jaunā stratēģiskā realitātes spēle “Limuzīns dāvanā” ir milzīgs solis tālāk. Ir liels gandarījums kopīgi piedāvāt skatītājiem svaigas vēsmas, kas pasaulē jau guvušas atzinību, realitātes šovu žanru papildinot ar aizraujošiem stratēģijas elementiem, kas ir absolūts jaunums pašmāju tirgū. TV kanāla 360 skatītāju iemīļotie ceturtdienu vakari turpmāk piederēs stratēģiskām cīņām, īstām, cilvēciskām intrigām un negaidītiem pavērsieniem, padarot nedēļas nogales gaidīšanu vēl aizraujošāku,” stāsta TV kanāla 360, STV Pirmā!, 8TV un portāla 1188.lv (Helio Media) vadītājs Kaspars Ozoliņš.
Papildu ieskatu notiekošajā skaties Tet TV+ īpašajās papildsērijas “Limuzīns dāvanā. Pils patiesības istaba”, kur dalībnieki atklāti dalīsies ar savām domām par spēli, pretiniekiem un pieņemtajiem lēmumiem. Tajās skatītāji iepazīs arī izbalsoto dalībnieku patiesās emocijas, rūgtās atziņas un stratēģijas, kuras palika neīstenotas.
“Limuzīns dāvanā” apvieno dažādu vecumu un profesiju spilgtas personības, katram no viņiem ir savs stāsts un savs iemesls cīnīties par jauno auto. Drīz vien kļūs skaidrs – alianšu veidošana, maldināšana un intuīcija šajā spēlē būs izšķirošas.
Stratēģisko realitātes spēli “Limuzīns dāvanā” skatieties Tet TV+ un kanālā 360 katru ceturtdienas vakaru plkst. 21:15. Savukārt papildsērijas “Pils patiesības istaba” – katru ceturtdienu Tet TV+.
Intrigas pilī ir tikai sākušās, un jautājums paliek atklāts – kurš no spēlētājiem izmantos viltīgāko taktiku un iegūs jaunu auto?
