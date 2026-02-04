Konstatējot būtiskus labturības prasību pārkāpumus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), pieaicinot Valsts un pašvaldības policiju, kā arī novada pašvaldības pārstāvjus, no kādas saimniecības Augšdaugavas novada Tabores pagastā izņēmis 95 dažāda vecuma liellopus, informē PVD.
Lielākā daļa liellopu tika turēti bez pienācīgas aprūpes — bez pastāvīgi pieejamas barības un ūdens, un bez iespējas patverties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
Daži dzīvnieki bija piesieti pie kokiem mežā,
daļa — pļavā, taču lielākoties tie brīvi klaiņoja pa saimniecības teritoriju. Vēl daži liellopi atradās kūtī, nepiemērotos apstākļos un bez pietiekamas barības un ūdens.
Minēto trūkumu rezultātā vairāki dzīvnieki bija acīmredzami novārguši. Tāpat vairākiem dzīvniekiem konstatēti savainojumi un dažādas veselības problēmas.
Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākts administratīvā pārkāpuma process, kura ietvaros dzīvnieki izņemti un pārvietoti uz atbilstošu turēšanas vietu (novietni). Process organizēts sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, kuras pārziņā ir turpmākās procesuālās darbības ar dzīvniekiem.
