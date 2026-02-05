Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendes ciemā noticis sprādziens veikala "Citro mini" ēkā, kur jau padomju laikā bijis veikals. Cietušas divas pārdevējas, pircēju tai brīdī ēkā nav bijis.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu saņēma otrdien, 3. februārī, plkst. 13.38. Notikuma vietā konstatēts, ka sabrukusi vienstāva ēkas daļa desmit kvadrātmetru platībā, kā arī deg jumta konstrukcija divu kvadrātmetru platībā. Plkst. 14.50 VUGD darbs ciemā noslēdzies. Nelaimes cēloni un iemeslus izmeklē policija. Bet, visticamāk, uzsprādzis apkures katls.
Notikuma vietā ieradās pašvaldības pārstāvji, tai skaitā Talsu novada izpilddirektore Marika Grohjacka, kurai tā bija tikai trešā darba diena amatā. "Par laimi, cik man zināms, pārdevējām dzīvības briesmas nedraud, viņas atrodas mediķu uzraudzībā. Informējām pārdevēju ģimenes, kādu palīdzību viņas var saņemt: tā saistīta ar veselības atgūšanu, psihologa palīdzību, dokumentu atjaunošanu, izvērtēsim arī cita veida materiālo palīdzību," sacīja M. Grohjacka.
Jau tajā pašā dienā gruvešus sācis sakopt veikala īpašnieks. Tas bija vienīgais ciema veikals. Vai ēku atjaunos, izpilddirektore nezināja, tikai noteica, ka "latvietis jau visu var".
M. Grohjacka sola neatstāt šai ziņā pastendniekus bez atbalsta. "Mobilie ciema iedzīvotāji jau apradīs bez veikala, grūtāk būs senioriem un maznodrošinātajiem – gaidīsim informāciju un palīdzēsim," viņa teica.
Kā raksta ziņu aģentūra LETA, konkrēto veikalu pārvalda SIA "Gabriēla". Uzņēmums reģistrēts 1992. gadā, un tā 47% pieder Olafam Anzenavam, 22% Gabriēlai Anzenavai, 22% Rolandam Anzenavam, 9% Aldim Anzenavam. "Citro" zīmola pārvaldītājs ir SIA "Latvian Retail Management". "Latvian Retail Management" īpašnieki ir Vasīlija Popandopulo uzņēmums SIA "Lekon" (33,33%), "Gabriēla" (33,33%) un AS "Diāna" (33,33%), kuras patiesais labuma guvējs ir Edvīns Bergmanis.
