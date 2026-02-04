Tiesa Karlsrūē Vācijā otrdien nolēma apcietināt piecas personas, kas pagājušajā nedēļā tika aizturētas aizdomās par Eiropas Savienības (ES) sankciju apiešanas organizēšanu, ar fiktīvu vidutājfirmu palīdzību ilgstoši piegādājot Krievijai militārās rūpniecības uzņēmumiem eksportam aizliegtu produkciju 30 miljonu eiro vērtībā.
Vācijas prokuratūra nav sniegusi detalizētu informāciju, kāda produkcija tikusi piegādāta agresorvalstij, taču skaidrs, ka Krievijai veiksmīgi izdodas sameklēt trūkumus pastāvošā sankciju režīma uzturēšanā.
Dubultpilsoņi darbojas
Informējot par izmeklēšanu, kas notiek ar Vācijas Federālā izlūkošanas dienesta (BND) un Muitas kriminālizmeklēšanas pārvaldes palīdzību, Vācijas varasiestādes šonedēļ paziņoja, ka kratīšanas un reidi notikuši Lībekā un tās apkaimē, tāpat pie Hamburgas, Nirnbergas, Frankfurtē pie Mainas un Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē. No aizturētajiem pieciem vīriešiem diviem ir Vācijas pilsonība, divi ir Vācijas un Krievijas dubultpilsoņi, bet viens – Vācijas un Ukrainas dubultpilsonis. Federālā prokuratūra Karlsrūē pirmdien presei izplatītajā informācijā runā par kriminālu grupējumu, kurš izveidots, lai apietu Vācijas Ārējās tirdzniecības likumu, ar ko šajā gadījumā domāta pret Krieviju vērsto ES sankciju režīma pārkāpšana. Izmeklētāju ieskatā galvenā persona sistēmā bijis viens no arestētajiem, Krievijas un Vācijas dubultpilsonis Ņikita S. Viņš Lībekā izveidoja fiktīvu tirdzniecības firmu. Nosauktā persona bija gan firmas vienīgais akcionārs, gan rīkotājdirektors. Firma iepirka ar rūpniecību saistītas preces un ilgstoši slepus eksportēja tās uz Krieviju, apejot tirdzniecības ierobežojumus. No sniegtās informācijas izriet, ka citi aizdomās turamie sadarbojušies ar šo "pastkastīšu firmu", kuras nosaukums, pēc preses ziņām, ir "Global Trade". Taču Lībekā pastāvējis vēl vismaz viens fiktīvs uzņēmums un vairāki viltus pircēji kā ES robežās, tā ārpus tām ar mērķi slēpt īsto piegāžu adresātu – Krieviju. Minētais Ņikita S. ieņēma atbildīgu amatu arī firmā, kas atrodas Krievijā, un bija samudžināto piegāžu shēmu formālais galapunkts.
"Aiz šī iepirkuma tīkla, domājams, atradās Krievijas valsts iestādes. Eksportēto preču gala saņēmēju vidū bija vismaz 24 Krievijā reģistrēti bruņojuma ražotāji.
Pašreizējā izmeklēšanas posmā noskaidrots, ka apsūdzētie uz Krieviju veikuši ap 16 tūkstošiem piegāžu par kopējo summu 30 miljoni eiro. Pamatojoties uz šo, Federālās tiesas izmeklēšanas tiesnesis devis rīkojumu par īpašumu arestu atbilstoši šai summai," teikts prokuratūras skaidrojumā. Krievijas bruņojuma industrijai vajadzīgās piegādes ritēja vismaz kopš 2022. gada februāra, tas ir, kopš brīža, kad sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un ES Maskavai noteica ekonomiskās sankcijas, kas, citstarp, aizliedz tai pārdot ieročus un citas militāras preces, kā arī preces, ko var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem, piemēram, dzinējus, programmatūru, optiku un elektroniskas komponentes, ko var izmantot dronu ražošanai.
Elektronika pa pastu
Minētā lieta, iespējams, ir saistīta ar žurnālistisko pētījumu, ko veica un janvāra beigās aprakstīja vācu laikraksts "Bild". Tajā daudz kas norādīja, ka ar sankcionēto preču kontrabandu no Vācijas uz Krieviju nodarbojas 2022. gadā Ķelnē reģistrētā loģistikas "pastkastītes" firma. Caur to no Berlīnes uz Maskavu regulāri aizceļo simtiem tonnu pasta sūtījumu. Sūtījumi no visas Eiropas vispirms koncentrējas noliktavā pie Berlīnes – Brandenburgas lidostas, bet tad tiek pārkrauti autofurgonos un caur Poliju un Baltkrieviju nonāk Krievijā. Pie minētās noliktavas regulāri stāv automašīna, kas pieder bijušajam "Krievijas pasta" meitas uzņēmuma "RusPost GmbH" direktoram Dmitrijam V.
Skaitās, ka minētā persona "Krievijas pasta" sistēmā vairs nestrādā, taču patiesībā viņš šobrīd vada cita nosaukuma kompāniju, kas nodarbojas ar pārvadājumiem starp Vāciju un Krieviju.
Žurnālisti izmantoja tās pakalpojumus, lai nosūtītu piecas divus kilogramus smagas paciņas ar nederīgām elektronikas detaļām. Uz sūtījumiem maldinoši uzrakstīja, ka tajos ir apģērbs. Apgādāti ar GPS izsekotājiem, tie visi sasniedza galamērķus, kas liek domāt, ka paciņu saturu neviens nav kontrolējis. Turklāt pārvadāšanas shēmā bija piesaistīts "Uzbekistānas pasts", kam nemaz nav atļaujas strādāt Vācijā.
Tikmēr Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai janvāra nogalē paziņoja par vēl vienas lielas sankciju apiešanas shēmas izmeklēšanu, kas balstās Polijas iestāžu sniegtajā informācijā un skar vairāk nekā 760 kravas automašīnu reisu. Aizdomīgajām kravām kā galamērķis bija norādīta Turcija, taču īstenībā tās pa aplinku ceļiem sasniedza Krieviju.
Ziņa par arestiem Karlsrūē otrdien pienāca reizē ar vēsti par 37 gadus veca Rumānijas pilsoņa aizturēšanu Hamburgā un 54 gadus veca Grieķijas pilsoņa aizturēšanu Grieķijā. Abas personas tur aizdomās par pagājušajā gadā izdarītiem sabotāžas aktiem uz Vācijas karaflotes fregates Hamburgas ostā. Ja izdarītie tehniskie bojājumi netiktu laikus pamanīti, tie varēja karakuģi uz ilgu laiku izsist no ierindas. Vācijas varasiestādes nenosauc kaitīgo darbību pasūtītāju, taču to nav grūti iedomāties.
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā.
