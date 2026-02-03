Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonas otrdien veic kratīšanas Ogres un Liepājas slimnīcās.
Procesuālās darbības notiek izmeklēšanas ietvaros, kas tiek īstenota sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru (EPPO).
Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, kurš pārstāv slimnīcas kapitāldaļu turētāju, apstiprināja, ka Liepājas Reģionālajā slimnīcā KNAB veic procesuālās darbības. Viņš norādīja, ka plašāku informāciju šobrīd sniegt nevar, jo slimnīcas valdes locekļi parakstījuši neizpaušanas saistības.
Savukārt ar Ogres slimnīcas valdes priekšsēdētāju Daini Širovu (NA) aģentūrai LETA nav izdevies sazināties — viņa tālrunis ir izslēgts.
Eiropas Prokuratūra ir Eiropas Savienības institūcija, kas izmeklē un virza kriminālvajāšanu lietās par noziegumiem pret ES finanšu interesēm, tostarp krāpšanu, korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
