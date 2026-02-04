Abū Dabī sākusies Ukrainas, Krievijas un ASV sarunu otrā kārta, paziņojis Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs.
"Sarunu process ir sācies trīspusējā formātā - Ukraina, ASV un Krievija. Turpmāk - darbs atsevišķās grupās pa virzieniem, pēc tam plānots kopīgi atkārtoti sinhronizēt pozīcijas," pavēstīja Umerovs, kurš ir Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs un vadīja Ukrainas delegāciju arī pirmajā kārtā.
Arī Krievijas mediji ziņo, ka sarunas Abū Dabī ir sākušās.
Krievijas delegāciju, tāpat kā iepriekšējā reizē, vada Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) vadītājs Igors Kostjukovs, bet ASV sarunās pārstāv ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.
Pirmā sarunu kārta notika 23. un 24. janvārī Abū Dabī. Oficiāli paziņojumi par šo sarunu rezultātiem netika sniegti, bet amerikāņu izdevums "Axios", atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu, rakstīja, ka šajās sarunās tika apspriests viss un neviena no abām pusēm neatteicās no sarunām.
Krievu dronu triecienā Ukrainas austrumos nogalināti divi cilvēki
Krievijas dronu triecienā Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā šorīt nogalināti divi cilvēki.
Dņipropetrovskas apgabala Sineļnikoves rajonā tika nogalināta 68 gadus veca sieviete un 38 gadus vecs vīrietis, platformā "Telegram" paziņoja Dņipropetrovskas apgabala padomes vadītājs Mikola Lukaška.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 243 070
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 243 070 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 780 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 637 tankus, 23 992 bruņutransportierus, 36 915 lielgabalus un mīnmetējus, 1634 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1293 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 347 helikopterus, 123 743 bezpilota lidaparātus, 4245 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 76 949 automobiļus un autocisternas, kā arī 4062 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
