Trešdienas rītā daudzviet Latvijā debesis klāj mākoņi, taču dienas laikā lielākajā valsts daļā tie pakāpeniski izklīdīs, prognozē sinoptiķi.
Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Dažviet Latgalē un Vidzemē saglabāsies sarma, kā arī novērojama pasliktināta gaisa kvalitāte.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, bet Dienvidkurzemē iespējamas brāzmas līdz 12 metriem sekundē. Dienas vidū gaisa temperatūra būs -7..-14 grādu robežās.
Galvaspilsētā gaidāms pārsvarā saulains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu un dienvidaustrumu vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz aptuveni -9 grādiem.
Laika apstākļus nosaka anticiklons, kamēr Centrāleiropā pastiprinās zema spiediena zonas ietekme. Atmosfēras spiediens Latvijā ir 1025—1029 hektopaskāli jūras līmenī un tam ir tendence samazināties.
Pulksten 7 Daugavpils novērojumu stacijā pie Ruģeļu ūdenskrātuves, pilsētas austrumu malā, gaisa temperatūra noslīdēja līdz -28 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Citviet LVĢMC tīklā tajā pašā laikā reģistrēti no -7 grādiem Kolkā un -9 grādiem Mērsragā līdz -21 grādam Ainažos, Gulbenē un Dagdā. "Latvijas Valsts ceļu" sensori rāda, ka ap pulksten 7 stiprākais sals bija -27 grādi uz A6 autoceļa pie Nīcgales un -26 grādi Daugavpils apkārtnē.
Rīgā pulksten 7 temperatūra atšķīrās pa pilsētas apkaimēm — vietām centrā ap -13 grādiem, lidostā ap -16 grādiem, bet uz Rīgas apvedceļa A4 termometra stabiņš noslīdēja līdz -22 grādiem.
Dažviet novērots neliels sniegs, sarmas veidošanās un gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Paaugstināta gaisa piesārņojuma apstākļos iedzīvotāji aicināti ierobežot fiziskas aktivitātes ārā.
