Irānas varasiestādes, apspiežot protestus, aizturējušas vairāk nekā 50 000 cilvēku, otrdien paziņojusi ASV bāzētā Cilvēktiesību aktīvistu ziņu aģentūra (HRANA).
Tiesību aizstāvju grupas ir apsūdzējušas Irānas drošības dienestus par tūkstošiem cilvēku nogalināšanu, apspiežot protestus, kas kulmināciju sasniedza 8. un 9. janvārī, bet kopš tā laika ir norimuši.
Vienlaikus Irānas policija visā valstī aizturēja lielu skaitu cilvēku no visiem sabiedrības slāņiem.
HRANA ziņo, ka saskaitījusi vismaz 50 235 aizturēšanas gadījumus saistībā ar protestiem. Organizācija norāda, ka aizturēšanas bija vērstas pret "plašu pilsoņu loku, tostarp studentiem, rakstniekiem un skolotājiem". "Dažos gadījumos aizturēšanas pavadīja kratīšana mājās un personīgo mantu konfiskācija," vēsta HRANA.
HRANA ziņo, ka ir saskaitījusi vairāk nekā 300 piespiedu atzīšanās, kas saistītas ar protestiem. Šajos gadījumos aizdomās turētie televīzijā atzinušies tā sauktajos noziegumos pēc tam, kad tikuši pakļauti fiziskai vai psiholoģiskai spīdzināšanai.
Arī organizācija "Amnesty International" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka protestu apspiešanas laikā aizturēti tūkstošiem cilvēku, tostarp bērni. Organizācija norādīja, ka tiem draud nopietnas briesmas, tai skaitā spīdzināšana, cita veida ļaunprātīga izturēšanās vai pat patvaļīga nogalināšana.
Irānas tiesu sistēmas galva Golamhosejns Mohseni Ezeji draudējis neizrādīt nekādu iecietību likumpārkāpējiem, un tiesu iestādes norādījušas, ka daļa aizturēto varētu tikt apsūdzēti noziegumos, par kuriem draud nāvessods.
Nesen aizturēto cilvēku vidū ir arī scenārists Mehdi Mahmudians, kas ir filmas "It Was Just an Accident" ("Tas bija tikai negadījums") līdzautors. Režisora Džafara Panahi filma šogad nominēta "Oskara" balvai kategorijā "labākā starptautiskā filma" un 2025. gadā Kannu kino festivālā saņēma "Zelta palmas zaru". Vienlaikus tika aizturēts arī studentu līderis Abdollahs Momeni un sieviešu tiesību aktīviste Vida Rabani, kas kopā ar vairāk nekā desmit citiem aktīvistiem parakstīja kopīgu paziņojumu, kurā nosodīja "organizētu valsts noziegumu pret cilvēci", ziņo aizturētās Nobela Miera prēmijas laureātes, sieviešu tiesību aktīvistes Nargesas Mohammadi fonds.
Mohammadi tika aizturēta demonstrācijā decembrī pirms plašo protestu sākuma, un kopš tā laika viņai tikai vienreiz atļauts sazvanīties ar ģimeni. Viņas fonds paziņoja, ka prokuratūra atļaus viņai vēl vienu zvanu, ja viņa ievēros noteikumus par to, ko drīkst un ko nedrīkst runāt. Viņa šos noteikumus ir noraidījusi.
