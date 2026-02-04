Tuvojoties Lietuvas valstiskās neatkarības dibināšanas 108. gadadienai – valsts svētki kaimiņvalstī ir 16. februārī –, uz sarunu aicināju Latvijas vēstnieci Lietuvā Solveigu Silkalnu. Pieredzējusī diplomāte, kura devusi padomus diviem valsts prezidentiem un trim premjerministriem, skaidro lietuviešu izrāvienu, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm.
Visi ārlietu pārzinātāji saka – pasaule strauji mainās, notiek tektoniskas pārmaiņas un – kā var noprast – ne uz to labo pusi. Kā ir mūsdienās pārstāvēt savu valsti diplomātiskajā dienestā ārzemēs?
S. Silkalna: Pārstāvēt Latviju ir liels gods. Ar savu trīsdesmit gadu ilgo pieredzi ārlietu dienestā zinu, ko varam un ko gribam. Lietuvā ir neliela Latvijas vēstniecība, bet ar pieejamiem resursiem turpinām darīt maksimālo. Mūsu valstu divpusējās attiecības ir ļoti labas un ir viegli strādāt – arī ārpusē valdošo pārmaiņu laikā.
Lietuvu pēdējos gados min kā paraugvalsti, kam vēlamies līdzināties – saimnieciskajos sasniegumos, inovatīvajā attieksmē, progresā. Tā nomainījusi šai ziņā Igauniju. Kas ir lietuviešu panākumu pamatā?
Dažādi rādītāji un reitingi apliecina, ka Lietuva starp Baltijas valstīm šobrīd tiešām izrāvusies pirmajā vietā. Taču to es saredzu laika griezumā un plašākā kontekstā, ka attīstība notikusi cikliski. Mēs esam kā stafetes skrējienā reizēm viens ar otru pamainījušies vietām un kopumā, ilgtermiņā skatot, daudz neatšķiramies. Trīs baltiešu valstis dodas kopsolī vienā virzienā, trīsdesmit piecu gadu ilgā neatkarībā plus mīnus līdzīgā attīstībā. Protams, ir objektīvi faktori, kas ietekmē lietas. Lietuva ir lielāka, ar vairāk iedzīvotājiem. Ekonomika un viss pārējais nav koncentrēts galvaspilsētā, Viļņai blakuspozīcijās ir vairākas citas lielās pilsētas Kauņa, Klaipēda. Lietuva nepārdzīvoja tik dziļu ekonomisko krīzi kā mēs 2008. gadā. Jāņem vērā ģeogrāfiskais izvietojums ar tuvo Poliju aiz robežām – valsti, kura straujiem soļiem attīstās. Esmu novērojusi, ka lietuvieši ir ļoti enerģiski, mazāk baidās no riska un kļūdīties. Latvieši turpretī ir pazīstami ar ilgāku nomērīšanu pirms griešanas, reizēm klusāki, lēnāki. Bet tiešām esam netālu un agri vai vēlu nonākam turpat, kur Lietuva.