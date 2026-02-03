Biatlona treneris Ilmārs Bricis, kurš pērn nonāca konfliktā ar izlases līderi Andreju Rastorgujevu, izcietis piespriesto diskvalifikāciju un intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" atskatījies uz notikušo.
Bricis norāda, ka savu skatījumu uz konfliktu nav mainījis, uzsverot, ka tas, viņaprāt, bijis plašāks strīds starp sportistu un komandu, kurā viņš iesaistījies, aizstāvot pārējos. Savukārt Rastorgujevs iepriekš publiski apgalvoja, ka konflikta laikā guvis traumas.
Treneris atzīst, ka abu ceļi nesen krustojušies, taču sarunas nav izvērtušās, jo neesot bijis, par ko runāt. Vienlaikus viņš norāda, ka nepieciešamības gadījumā būtu gatavs komunicēt.
Par savulaik pazudušajām slēpēm Bricis izsakās piesardzīgi, uzsverot, ka tās bijušas kompānijas īpašums un ka to pazušana neesot skaidri izskaidrota.
Diskvalifikācijas laikā Bricim bija liegts strādāt ar sportistiem, un šis periods ilga pusgadu. Tagad viņš darbu atsācis, trenējot sportistes, ar kurām sadarbojies jau iepriekš, tostarp Baibu Bendiku.
Bricis stāsta, ka šo laiku izmantojis ģimenei, cenšoties sabalansēt sportu un privāto dzīvi.
