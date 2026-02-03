Tuvojoties vispasaules mīlas svētkiem, grupa "Aptiekas bēru ansamblis" laidusi klajā liriski enerģisku singlu "Bijušie vīrieši".
"Dāmas pārzina šo stāstu kā savus piecus pirkstus — rozes, dāvanas, restorāni un solījumi mūžīgi mīlēt — tādas ir pirmās dienas vai nedēļas ar savu sapņu vīrieti. Un tad ierodas skarbā realitāte, kurā šis sapnis izplēn, liek vilties un justies bezcerīgi.
Tas ir stāsts, kas atkārtojas paaudžu paaudzēs visos vecumos. Ir cerība, ka šis murgs kaut kad beigsies, bet, ja tas notiktu, par ko tad mēs rakstītu dziesmas?
Šī dziesma ir veltījums dāmām — jūs neesat vienas;
un veltījums vīriešiem — jūs varat labāk!" jaunāko singlu raksturo "Aptiekas bēru ansamblis".
Dziesma "Bijušie vīrieši" ierakstīta Rīgā ar skaņu inženieri Jāni Kalvānu studijā "Gateris" un no šodienas klausāma visās populārākajās straumēšanas vietnēs.
Grupas sastāvs ir Irbe Šmite (vokāls), Agnese Zemdega (vokāls), Laima Edīte Cīrule (ģitāra), Līga Inkēna (bass), Ilze Barkeviča (akordeons), Madara Markovska (akordeons), Mārtiņš Rutks, arī Rutkis (bungas).
Tuvākajā laikā grupa "Aptiekas bēru ansamblis" būs dzirdama 14. februārī kultūras nama "Atmoda" jubilejas svinību ietvaros, kā arī 7. martā klubā "Depo" kopā ar pankroka trio "Jūdas graši".
"Aptiekas bēru ansamblis" radies 2018. gadā, kopīgā dziesmā vienojoties Vecrīgas kroga "Aptieka" darbiniekiem un draugiem. 2024. gada martā grupa izdeva savu debijas albumu "Tunku cincis", bet šobrīd aktīvi strādā pie nākamā ierakstu albuma.
Nezinātājiem grupa savu pārstāvēto stilu dēvē par neo-eklektiskā-panka-indie-šlāgeri jeb starpžanru mūziku. Tā ir radoši nekārtīga mūzika septiņu neprofesionālu entuziastu izpildījumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu