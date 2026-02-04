Endrū Mauntbatens-Vindzors, pazīstams arī kā princis Endrū, ir pametis savu līdzšinējo Vindzoras rezidenci "Royal Lodge" un pārcēlies uz Sandringemas īpašumu Norfolkā, ziņo Lielbritānijas mediji.
Viņš patlaban uzturas pagaidu mājoklī Sandringemas teritorijā, kamēr viņa pastāvīgajā mājvietā vēl notiek darbi. Pārcelšanās bija plānota vēlāk, tomēr to paātrinājuši jaunākie notikumi saistībā ar finansista Džefrija Epstīna lietu — jaunākajos publiskotajos izmeklēšanas materiālos un dokumentos atkārtoti parādās arī Mauntbatena-Vindzora vārds.
Epstīna skandāls jau vairākus gadus met ēnu uz Lielbritānijas karalisko ģimeni, un Mauntbatena-Vindzora saikne ar šo lietu izraisījusi gan sabiedrības kritiku, gan politisku spiedienu. Viņš joprojām tiek aicināts sniegt liecības ASV institūcijām. Viņš iepriekš vairākkārt noliedzis jebkādu savu vainu.
Jau iepriekš ziņots, ka karalis Čārlzs III bija lēmis par titulu atņemšanu princim Endrū. Arī viņa dzīvošana rezidencē "Royal Lodge" bija kļuvusi par sabiedrisku diskusiju objektu, īpaši jautājumos par privilēģijām un izmaksām.
Pārcelšanās, visticamāk, ir mēģinājums mazināt publisko uzmanību un distancēt viņu no karaliskās rezidences Vindzorā.
