Par Bauskas ielā pēc gāzes sprādziena cietušā nama turpmāko atjaunošanu būs jāizšķiras pašiem kopīpašniekiem, tā trešdien intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" norādīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs ("Progresīvie").
Atbildot uz jautājumu par pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem, mērs atgādināja, ka krīzes pabalsti jau izmaksāti. Savukārt lēmumi par ēkas atjaunošanu turpmāk būs kopīpašnieku ziņā. Pēc viņa teiktā, daudzi iedzīvotāji ir noskaņoti ne vien atjaunot māju, bet arī uzlabot tās stāvokli.
Kleinbergs skaidroja, ka vēl vairākas nedēļas notiks bīstamo konstrukciju demontāža. Pēc tam ēkā varēs strādāt policijas izmeklētāji, bet, kad izmeklēšana noslēgsies, iedzīvotājiem ļaus atgriezties, lai izņemtu savas mantas.
Jau vēstīts, ka pamatojoties uz sertificēta būveksperta atzinumu, sprādzienā cietusī dzīvojamā ēka Bauskas ielā Rīgā ir tehniski atjaunojama, un pašvaldība sniegs atbalstu dzīvokļu īpašniekiem.
Gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruva daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva. Gāzes sprādziena rezultātā bojā gāja AS "Gaso" darbinieks un vēl viens cilvēks. Vairāki iedzīvotāji guva traumas, bet pamest ēku nācās visiem mājas iemītniekiem.
Uzņēmums "Gaso" informēja, ka dzīvoklī, kurā notika sprādziens, bija izveidots nelegāls pieslēgums gāzesvadam. To dzīvokļa iemītnieks bija radījis, lai pieslēgtu gāzi plītij.
