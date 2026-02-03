Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē, daļēji sabrūkot veikala "Citro mini" ēkai, cietušas divas veikala darbinieces, apliecināja Ģibuļu apvienības pārvalde.
Pārvaldē skaidroja, ka ēkā darbojies tikai veikals, turklāt tas ir vienīgais tirdzniecības punkts šajā ciemā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēja, ka izsaukums saņemts otrdien pulksten 13.38. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sabrukusi vienstāva ēkas daļa aptuveni desmit kvadrātmetru platībā, bet vēl ap diviem kvadrātmetriem degusi jumta konstrukcija.
Negadījumā cietušas divas personas, kuras nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Glābēju darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 14.50.
Talsu novada pašvaldība medijiem paziņojusi, ka notikuma vietu apmeklējusi arī pašvaldības vadība, lai novērtētu situāciju un vajadzības gadījumā nodrošinātu atbalstu un sociālo palīdzību.
